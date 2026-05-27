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Alejandro Posada dirigió a la Sinfónica de México en el Palacio de Bellas Artes

Posada es el fundador de IberAcademy y uno de los músicos paisas con mayor trayectoria y reconocimiento internacional.

  • El maestro Alejandro Posada es el mentor de varios de los directores sinfónicos colombianos que ahora brillan en Europa y en Estados Unidos. Foto: Cortesía Orquesta sinfónica Nacional de Mexico
    El maestro Alejandro Posada es el mentor de varios de los directores sinfónicos colombianos que ahora brillan en Europa y en Estados Unidos. Foto: Cortesía Orquesta sinfónica Nacional de Mexico
El Colombiano
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hace 1 hora
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El maestro Alejandro Posada, director de la Orquesta Sinfónica de Eafit y mentor de varios de los directores sinfónicos antioqueños que en estos días están en Europa y Estados Unidos, dirigió a la Orquesta Sinfónica Nacional de México en dos conciertos realizados el 22 y 24 de mayo en el Palacio de Bellas Artes de la capital de ese país.

Siga leyendo: La Quinta de Beethoven: la batuta de Alejandro Posada revive este clásico de la música universal

La programación fue organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal). Según información de la prensa mexicana, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, señaló que el programa buscó conectar distintas tradiciones musicales y propiciar un diálogo entre públicos a partir de temas relacionados con identidad y memoria.

El programa en ambos conciertos se abrió con Obertura para un concierto, del compositor antioqueño Andrés Posada-Saldarriaga. Después, la orquesta interpretó la Suite núm. 2 de El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, en el marco de las actividades por los 150 años de su nacimiento. Esta pieza tiene especial importancia en la trayectoria del maestro Alejandro Posada: fue la pieza que dirigió en su concierto de grado en Viena, cuando obtuvo el pregrado en la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Austria.​

El cierre estuvo dedicado a la Sinfonía núm. 5 en do menor, op. 67, de Ludwig van Beethoven, una de las composiciones más conocidas del repertorio sinfónico occidental. Esta misma pieza cerró el concierto que el maestro dirigió a mediados de mayo en el auditorio de Eafit.

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