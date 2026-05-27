¿Por qué aceptamos a unos migrantes y a otros no? Esto dice la ciencia

A la hora de estudiar la percepción de una sociedad sobre las personas migrantes, se suele agrupar a este colectivo como una entidad homogénea. Sin embargo, al hacerlo, se pasa por alto el hecho de que mucha gente suele tener sentimientos más complejos sobre los inmigrantes y etiqueta a algunos como “buenos” y a otros como “malos” según sus propios prejuicios.

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Un nuevo metaanálisis de 100 estudios, que incluyen a más de 140 000 participantes, investiga por qué las personas aceptan a algunos inmigrantes, pero no a otros. El trabajo, elaborado por un equipo de la Universidad de Harvard y publicado en la revista Science Advances, revela que el empleo, la educación y el dominio del idioma influyen más que el país de origen.

Para establecer una referencia, el equipo investigador utilizó los datos de casi 1,5 millones de perfiles de inmigrantes ficticios para seleccionar 26 características aleatorias. Entre ellas se incluían su religión, si han sufrido persecución o su empleo. Después, volvieron a analizar las respuestas de las encuestas de los participantes.

Los resultados mostraron que los aspectos culturales, económicos, jurídicos y humanitarios eran los que más influían, y esto se mantuvo constante entre países. “Hubo algunas diferencias entre regiones en cuanto a la magnitud, pero en general los encuestados de contextos muy diversos priorizaban las mismas cosas: el empleo, la educación, el dominio del idioma y el estatus legal”, cuenta Marco Aviña, investigador líder del estudio.