¡Se encienden alertas! Colombia ya vive racionamiento técnico de energía, ¿eso qué significa?

“Estamos con racionamiento técnico”. Esta es la alerta del exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta tras conocer datos recientes de XM, el operador del mercado eléctrico, sobre los 304 instrucciones de desconexión de circuitos para evitar un colapso.
Esta advertencia se dio de manera paralela al Boletín Energético No. 356 de XM, con corte al 21 de agosto. El documento confirma que el Sistema Interconectado Nacional (SIN) entró en una fase crítica, con la región Caribe como epicentro y con Bogotá, Cundinamarca, Meta y Guaviare bajo alerta para los próximos meses.
El diagnóstico junta varios problemas al mismo tiempo, en primer lugar, una demanda de energía que crece más rápido de lo previsto; asimismo, unas obras de generación y transmisión que llevan meses de atraso y, por último, un fenómeno de El Niño que se perfila como uno de los más fuertes desde que hay registros.
En ese orden, XM ya empezó a ordenar cortes de luz, especialmente en la Costa Caribe, para evitar que se apague o colapse todo el sistema.
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