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Reforma laboral enfrenta 14 acciones de cumplimiento por falta de reglamentación

Según los demandantes, algunas obligaciones de reglamentación aún estarían pendientes y podrían generar dudas para trabajadores y empleadores.

  • La Ley 2466 de 2025 introdujo cambios en las relaciones laborales en Colombia y ahora enfrenta 14 acciones de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. FOTO: Esneyder Gutiérrez.
    La Ley 2466 de 2025 introdujo cambios en las relaciones laborales en Colombia y ahora enfrenta 14 acciones de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. FOTO: Esneyder Gutiérrez.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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La implementación de la reforma laboral en Colombia enfrenta un nuevo capítulo judicial. La firma SPL Salgado Abogados y Consultores presentó 14 acciones de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con las que busca que se desarrollen varias disposiciones incluidas en la Ley 2466 de 2025.

Según la firma, las acciones están relacionadas con diferentes artículos de la reforma laboral que tendrían obligaciones de reglamentación todavía pendientes. Los procesos buscan que las autoridades competentes adopten las medidas necesarias para hacer efectivas esas disposiciones.

Las acciones involucran normas contenidas en los artículos 18; 26, 27 y 28; 31 y su parágrafo segundo; 32, 33 y 34; 49, 50 y 56; y 61 y su respectivo parágrafo.

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Carlos Mario Salgado, director jurídico de SPL Salgado Abogados y Consultores, explicó que el objetivo de los procesos es que las disposiciones de la reforma no se queden únicamente en el texto de la ley, sino que puedan aplicarse de manera efectiva.

“Una reforma laboral no puede quedarse únicamente en el texto de una ley. Si el propio legislador estableció obligaciones que requieren reglamentación para su adecuada implementación, estas deben cumplirse”, afirmó.

¿Qué buscan las acciones contra la reforma laboral?

La acción de cumplimiento es un mecanismo judicial que permite solicitar ante los jueces que una autoridad cumpla una norma con fuerza material de ley o un acto administrativo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación colombiana.

En este caso, será el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el encargado de estudiar cada uno de los procesos y determinar si existen las condiciones para ordenar a las autoridades correspondientes el cumplimiento de las obligaciones señaladas.

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La firma sostiene que la falta de reglamentación de algunas disposiciones puede generar dudas sobre la forma en que deben aplicarse determinadas medidas de la reforma laboral.

De acuerdo con Salgado, esta situación puede afectar tanto a trabajadores como a empleadores, debido a que las empresas requieren conocer con precisión las reglas que deben implementar, mientras que los trabajadores necesitan claridad sobre el alcance de los derechos y obligaciones establecidos en la nueva legislación.

¿Qué implica para trabajadores y empresas?

La reglamentación de las normas laborales permite establecer procedimientos, condiciones y mecanismos para llevar a la práctica las disposiciones aprobadas por el Congreso.

Para los empleadores, contar con reglas desarrolladas puede facilitar la adopción de políticas internas y decisiones relacionadas con sus trabajadores. Para los empleados, permite conocer cómo deben materializarse determinados derechos contemplados en la reforma.

“Una vez existe una ley, el reto institucional es garantizar su cumplimiento. La seguridad jurídica exige que trabajadores y empleadores sepan cuáles son las reglas y cómo deben aplicarse”, señaló Salgado.

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Preguntas y respuestas

¿Qué está pasando con la reforma laboral en Colombia?
La reforma laboral enfrenta 14 acciones de cumplimiento presentadas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La firma que las promovió sostiene que varias disposiciones de la Ley 2466 de 2025 tendrían obligaciones de reglamentación aún pendientes.
¿Qué es una acción de cumplimiento en Colombia y para qué sirve?
La acción de cumplimiento es un mecanismo judicial que permite solicitar que una autoridad cumpla una norma con fuerza material de ley o un acto administrativo. Un juez analiza el caso y determina si existen razones para ordenar su cumplimiento.
¿Cómo pueden afectar las normas pendientes de reglamentación a trabajadores y empresas?
La falta de reglamentación puede generar dudas sobre cómo aplicar determinadas disposiciones laborales. Para las empresas, esto puede dificultar la definición de procedimientos internos, mientras los trabajadores pueden tener incertidumbre sobre la aplicación de algunos derechos y obligaciones.
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