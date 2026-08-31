Por tercera vez aplazaron imputación a Miguel Quintero: ¿qué fue lo que pasó esta vez?

Este lunes 31 de agosto, cuando todo estaba listo para que la justicia y la ciudadanía comenzaran a escuchar la argumentación de los cargos que la Fiscalía le iba a formular a Miguel Quintero, hermano mayor del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, un vicio legal, según unos, o una argucia jurídica, dirían otros, dio al traste con la audiencia de imputación; en consecuencia, esta tendrá que ser reprogramada.

La diligencia estaba planteada de manera virtual para iniciar a las 2:10 p.m. en el Juzgado 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías. No obstante, a las 2:12 p.m. la oficial mayor del despacho les informó a los asistentes que debían desconectarse y que recibirían un nuevo “link” porque el escenario ya no sería este sino el Juzgado 39.

La razón, explicó, era que la juez había acreditado una incapacidad. Sin embargo, despejó dudas que eran apenas obvias considerando que ya la cita se había aplazado dos veces e indicó que “la audiencia sí se va a realizar”.

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A las 3:12 p.m. una auxiliar del juzgado 39 empezó a verificar que estuvieran las partes involucradas y a las 3:55 p.m. la jueza dio inicio formal.

Junto con Miguel Quintero estaban convocados también el exdirector financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Álvaro Alonso Villada García; Sebastián Ortega, hijo de un influyente político de Bello, y Vanessa Álvarez Restrepo, exasesora jurídica del AMVA y exsecretaria de Medio Ambiente de Medellín.

Los cargos que pretende sustentar la Fiscalía contra ellos son interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación. Pero además se daba por seguro que pedirá medida de aseguramiento mientras que se desarrolla el proceso.

En la presentación de los abogados ocurrió algo determinante porque Santiago Trespalacios, quien defiende a Quintero, aprovechó para presentar una inquietud sobre la legalidad de la audiencia.

Su argumento era que una nueva norma determina que cuando se suspende una diligencia de este tipo, que no es de carácter urgente sino programada, debe ser el mismo juzgado que la tenía el que fije nueva fecha y hora. Se refería a la decisión de haber reasignado al juzgado 39 la audiencia que hasta último momento tenía bajo su cargo el Juzgado 27 penal.

La juez suspendió momentáneamente y encendió de nuevo la transmisión para dejar que opinaran tanto del Ministerio Público, la Fiscalía, quienes representan al AMVA —que está acreditada como víctima en los procesos de presunta corrupción en su interior— y los defensores de los posibles imputados.