¿Qué tan lejos está otra reforma tributaria?

La pregunta que surge en el contexto planteado por el Ministerio de Hacienda en MFMP es: ¿qué tanto creen los empresarios, los gremios, las calificadoras de riesgo y los analistas económicos en que Colombia, no requerirá futuras reformas tributarias?

Desde el sector privado el anuncio de que no serán necesarias nuevas reformas genera diversas reacciones y consideraciones.

Miguel Largacha, presidente de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir, reconoce el esfuerzo técnico del gobierno para elaborar el MFMP.

“El Ministerio de Hacienda está basado en que habrá una reactivación económica y que esta mayor dinámica propiciará más impuestos. Además, plantea una mayor eficiencia del gasto público y que las iniciativas de impulso a la economía permitirán alcanzar los objetivos de ese documento. Sobre esas medidas, es evidente entender que el ministro Carrasquilla anuncie que no habrá otra reforma tributaria, y eso le da confianza al inversionista”, expresa.

Igualmente, resalta la propuesta de la venta de una serie de activos de la Nación (como participaciones accionarias en Ecopetrol e ISA), que podrían resultar más productivas en inversiones con mayor rentabilidad económica y social, pues estos recursos aumentarían los niveles de inversión pública y apalancarían la ejecución de concesiones viales de cuarta generación (4G).

A su turno Lina Vélez, presidente de la Cámara de Comercio de Medellín, confía en que no habrá otra reforma. “Esperemos que la economía reaccione. Hay un sector minero con muchas posibilidades de crecimiento, el sector agrícola también está creciendo de una manera importante y el dólar está mostrando un buen comportamiento, así que es probable que no sea necesaria una reforma tributaria”.

En la misma línea habla el vicepresidente de Planeación de la entidad, Jaime Echeverri: “Eso es lo que el sector privado espera (que no haya más reformas), porque parte de la inversión se detiene justamente por los marcos fiscales que no son claros ni determinantes. La expectativa de invertir se restringe por ese tipo de incertidumbres”.

Por su parte, Jaime Alberto Upegui, presidente de Scotiabank Colpatria, comenta que el anuncio va en serio y es necesario apostarle al país, pues los colombianos tenemos que unificarnos, y creer en lo que se está diciendo.

“Hay una oportunidad de invertir en grande y en la medida en que esto suceda y crezca la confianza del consumidor se elevará el crecimiento económico. A eso hay que sumarle los esfuerzos que hace el gobierno por racionalizar sus gastos, así que podremos llegar a tener un país que no necesite más reformas tributarias”.

Desde la presidencia de Groupe SEB Andean, Juan Guillermo Sánchez, admite que hay una preocupación entre los inversionistas cuando hay cambios en las reglas de juego.

“Los países pueden avanzar más rápido cuando hay condiciones de estabilidad en el mediano y en el largo plazo, entonces cuando se anuncian cambios siempre surgen dudas y el empresario piensa en qué pasará con las nuevas inversiones, y si tiene sentido hacerlas o no”, dice.

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, declara que el gremio no espera otra reforma. “El esfuerzo que se ha hecho en los últimos años ha sido importante. Reconocemos el esfuerzo del gobierno de bajar algunos tributos (impuesto a la renta) o las cargas impositivas a la importación de bienes de capital, pero consideramos que no sería un buen mensaje para los empresarios plantear una nueva reforma. Lo que muestra la historia es que en promedio cada gobierno hace más de una reforma tributaria, esperemos que, en esta ocasión, no la haya”.

En su publicación Semana Económica del pasado 2 de julio, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) describe que entre 1994 y 2018, el país ha adoptado 15 reformas tributarias tendientes a aumentar los ingresos del gobierno.

“Adicionalmente, se han impuesto controles al crecimiento del gasto público por medio de leyes que restringieron el endeudamiento territorial, cambiaron el cálculo de las asignaciones del Sistema General de Participaciones (SGP) y fijaron topes al déficit que el país podría tener cada año. Gracias a estas políticas, el país ha logrado conservar su credibilidad en los mercados internacionales y preservar el grado de inversión”, agrega Santiago Castro, presidente de Asobancaria.