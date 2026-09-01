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Renta Ciudadana: ¿qué pasó con el pago y cuándo lo harán?

Prosperidad Social revisa el RUI y advierte que casi la mitad de hogares de Renta Ciudadana podría perder las transferencias monetarias por cambios en focalización.

  • El cuarto ciclo de pagos de Renta Ciudadana fue reprogramado para septiembre mientras Prosperidad Social revisa la transición al RUI. FOTO PROSPERIDAD SOCIAL
    El cuarto ciclo de pagos de Renta Ciudadana fue reprogramado para septiembre mientras Prosperidad Social revisa la transición al RUI. FOTO PROSPERIDAD SOCIAL
  • Cerca de 700.000 hogares reciben actualmente Renta Ciudadana, con transferencias de $500.000 cada dos meses.FOTO PROSPERIDAD SOCIAL
    Cerca de 700.000 hogares reciben actualmente Renta Ciudadana, con transferencias de $500.000 cada dos meses.FOTO PROSPERIDAD SOCIAL
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
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El cuarto ciclo de pagos de Renta Ciudadana fue reprogramado para septiembre, informó Prosperidad Social, debido a la revisión de la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI).

La entidad sostuvo que la administración anterior había sido advertida de que debía adelantar, antes del 10 de agosto, los trámites necesarios para implementar esta transición. De no hacerlo, existía el riesgo de que el cronograma de pagos se retrasara.

El 10 de agosto fue el primer día hábil del nuevo Gobierno, por lo que Prosperidad Social sostiene que las actuaciones necesarias para cumplir con ese plazo correspondían a la administración anterior.

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Para ese momento, a las familias beneficiarias ya se les había informado que los pagos comenzarían el 21 de agosto. Sin embargo, los trámites requeridos no se adelantaron oportunamente y el cronograma terminó afectado.

¿Cuándo pagarán el cuarto ciclo de Renta Ciudadana?

El cuarto ciclo de Renta Ciudadana será programado para septiembre, pero Prosperidad Social todavía no ha establecido una fecha exacta para los giros.

La entidad aclaró que anunciará oficialmente el día de pago cuando estén dadas todas las condiciones técnicas, jurídicas y operativas necesarias para realizar las transferencias.

Por ahora, por tanto, el anuncio de que el pago será en septiembre no equivale a una fecha concreta de desembolso.

Prosperidad Social trabaja junto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para revisar la consistencia técnica del RUI y determinar sus efectos sobre los hogares beneficiarios.

¿Los beneficiarios actuales seguirán recibiendo el subsidio?

La reprogramación del pago no significa que todos los hogares que actualmente reciben Renta Ciudadana tengan garantizada su permanencia en el programa.

Esto se debe a que la transición al RUI modifica la información utilizada para establecer la situación económica de los hogares y definir quiénes cumplen las condiciones para acceder y permanecer en los programas de transferencias monetarias.

Según la estimación de Prosperidad Social, casi uno de cada dos hogares que actualmente recibe Renta Ciudadana podría dejar de recibir estos recursos.

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La entidad considera que este posible cambio debe ser revisado con rigor técnico y comunicado con transparencia, debido a que puede afectar directamente los ingresos de cientos de miles de familias.

¿Cuánto reciben los hogares de Renta Ciudadana?

Actualmente, Renta Ciudadana llega aproximadamente a 700.000 hogares, que reciben transferencias de $500.000 cada dos meses.

Para muchas de estas familias, el dinero representa un apoyo fundamental para cubrir gastos de alimentación y otras necesidades básicas.

Por eso, Prosperidad Social señaló que el proceso no consiste simplemente en aplazar un giro, sino en revisar las condiciones que determinarán el acceso y la permanencia de los hogares en el programa.

¿Las familias deben hacer algún trámite para recibir el pago?

No. Los beneficiarios no deben inscribirse nuevamente, pagar ningún trámite ni acudir a intermediarios por la reprogramación del cuarto ciclo.

Prosperidad Social comunicará cualquier novedad relacionada con los pagos a través de sus canales oficiales.

La entidad también pidió evitar intermediarios y esperar la información oficial sobre la fecha en que comenzarán los giros.

Cerca de 700.000 hogares reciben actualmente Renta Ciudadana, con transferencias de $500.000 cada dos meses.FOTO PROSPERIDAD SOCIAL
Cerca de 700.000 hogares reciben actualmente Renta Ciudadana, con transferencias de $500.000 cada dos meses.FOTO PROSPERIDAD SOCIAL

El Gobierno deberá culminar la revisión técnica, jurídica y operativa relacionada con el RUI antes de definir la fecha exacta del cuarto ciclo.

El objetivo es establecer cómo los nuevos criterios de focalización y las condiciones de permanencia afectan a los actuales beneficiarios de Renta Ciudadana.

Mientras se completa este proceso, Prosperidad Social mantiene la programación del cuarto ciclo para septiembre, aunque todavía no existe un día confirmado para el pago.

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La entidad sostuvo que busca evitar falsas expectativas entre las familias y comunicar la información de manera clara, teniendo en cuenta que las transferencias representan un ingreso importante para numerosos hogares.

Entérese: ¿Cuándo pagan Renta Joven? Prosperidad Social confirmó fechas del cuarto ciclo

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo pagan Renta Ciudadana en septiembre de 2026?
Prosperidad Social confirmó que el cuarto ciclo de pagos se realizará en septiembre, pero aún no ha fijado un día exacto de desembolso. La entidad anunciará la fecha oficial una vez concluyan las revisiones técnicas y operativas del nuevo esquema de la entidad.
¿Por qué se retrasó el pago de Renta Ciudadana de agosto a septiembre?
El retraso ocurrió debido a la falta de gestión oportuna por parte de la administración anterior para cumplir con los trámites del Registro Universal de Ingresos (RUI) antes del 10 de agosto, lo que obligó al actual Gobierno a revisar la consistencia técnica del proceso.
¿Qué deben hacer los beneficiarios para cobrar Renta Ciudadana este mes?
Los beneficiarios actuales no deben realizar ninguna inscripción, pagar trámites ni acudir a intermediarios. Prosperidad Social hizo un llamado a esperar los comunicados oficiales a través de sus canales institucionales y evitar caer en posibles engaños o fraudes
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