Grupo EPM generó ganancias de $3,2 billones durante el primer semestre de 2026

La generación y distribución de energía concentraron el mayor aporte al ebitda del Grupo EPM, mientras Colombia representó el 80% del resultado operacional. Foto EL COLOMBIANO.

Una operación sólida, el uso eficiente de los recursos y un portafolio de negocios diversificado permitieron al Grupo EPM enfrentar las presiones del entorno económico nacional e internacional y cerrar el primer semestre de 2026 con resultados financieros positivos. Durante el período, el Grupo EPM alcanzó ingresos consolidados por $19,5 billones, un ebitda de $5 billones y una utilidad neta de $3,2 billones. Por su parte, EPM, en sus estados financieros separados, registró ingresos por $9,2 billones, un ebitda de $3,7 billones y una utilidad neta de $2 billones, desempeño que estuvo respaldado por una estrategia enfocada en la eficiencia operativa, el control responsable de los costos y el cumplimiento de los planes de negocio. Entérese: Sin Ricardo Roa, Ecopetrol entregó las mejores cifras desde 2022 John Maya Salazar, gerente general de EPM, destacó que estos resultados reflejan el compromiso de la organización con los ciudadanos y los territorios donde presta sus servicios. “Estos resultados nos permiten responder con hechos a la confianza que millones de personas depositan en el Grupo EPM. Detrás de cada cifra hay una responsabilidad con los usuarios, con las comunidades y con los territorios que esperan de nosotros servicios confiables y un aporte real a su desarrollo”, celebró.

¿Cuánto valor generó el Grupo EPM para la economía?

Durante el primer semestre de 2026, el Grupo EPM generó un valor agregado de $11 billones, producto de la prestación de servicios públicos y de las inversiones realizadas en los territorios donde opera. De ese total, $2 billones fueron destinados al Estado y a las comunidades mediante el pago de impuestos, tasas, contribuciones y programas sociales. Además, $2,7 billones se dirigieron a proveedores y al sistema financiero, recursos que contribuyeron a dinamizar la actividad económica y empresarial en las regiones donde el Grupo tiene presencia. Le puede gustar: Ganancias de ISA crecieron 9% en primer semestre del 2026, pero le bajaron la nota por “culpa” de Ecopetrol Otros $2,8 billones fueron reinvertidos en las empresas para fortalecer la infraestructura y garantizar la continuidad de las operaciones, mientras que $1,5 billones se destinaron al pago de salarios de los empleados, aportando a los ingresos de miles de hogares.

¿Qué factores impactaron los resultados financieros?

El Grupo EPM indicó que, aunque los ingresos crecieron, el EBITDA estuvo presionado por factores operativos como el fenómeno de El Niño (ENOS) en Colombia, así como la marea roja y el invierno altiplánico en Chile. No obstante, la gestión financiera y otros factores no operacionales, entre ellos la venta de UNE y el comportamiento de las tasas de cambio, permitieron compensar esos efectos y mejorar la utilidad final del Grupo. En el caso de EPM, los ingresos crecieron 8% frente al año anterior, mientras que el EBITDA se mantuvo estable debido al aumento de los costos asociados al incremento del salario mínimo, el impuesto al patrimonio y los mayores costos de la operación comercial derivados del inicio del fenómeno de El Niño. La utilidad final también incorporó la participación que le corresponde a EPM en las ganancias obtenidas por sus filiales.

Planta de Tratamiento de Aguas Claras de EPM.

¿Qué negocios impulsaron el ebitda del Grupo EPM?

La compañía señaló que la diversificación de su portafolio continuó siendo uno de los principales pilares de su fortaleza financiera. La generación de energía fue el negocio con mayor contribución al EBITDA, al representar el 40%, gracias a una operación eficiente tanto en generación hidráulica como térmica.

La distribución de energía aportó el 35%, impulsada por la escala de la operación y la amplia base de usuarios atendidos. Por su parte, los servicios de acueducto, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos representaron el 20% del EBITDA. La transmisión de energía contribuyó con el 4%, mientras que el gas natural participó con el 1%.

¿Qué países aportaron más al desempeño del Grupo EPM?

La distribución geográfica del EBITDA también evidenció la diversificación del Grupo. Colombia concentró el 80% del EBITDA, seguida por Guatemala con el 8%. Chile y Panamá aportaron cada uno el 5%, mientras que El Salvador representó el 1%. El 1% restante correspondió a las operaciones en México y Bermudas.

Según la compañía, esta combinación de negocios y mercados permite reducir el impacto de las variaciones sectoriales y responder con mayor resiliencia a entornos operativos cambiantes.

¿Cómo está la deuda del Grupo EPM?

El Grupo EPM también destacó que el manejo responsable de sus obligaciones financieras respaldó los resultados del período. La empresa informó que el indicador Deuda/ebitda se mantuvo por debajo del límite establecido y que las coberturas del servicio de la deuda superan tres veces tanto para EPM como para el Grupo, lo que demuestra su capacidad para cumplir oportunamente con sus compromisos financieros y preservar su sostenibilidad de largo plazo. Le puede gustar: Antioquia reafirma su potencia empresarial: generó $259 billones y concentró 17,4% de los ingresos del país Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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