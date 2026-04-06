Petro dice que junta de Ecopetrol “se asustó” con la oposición y entregó a Roa “en bandeja”

La estabilidad en la cúpula de Ecopetrol, la empresa más importante de Colombia, sigue en veremos. Tras varias sesiones de deliberación, este lunes la junta directiva de la petrolera aprobó una licencia temporal al presidente de la compañía, Ricardo Roa.
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La fórmula planteada permitiría que el ejecutivo de 63 años se aparte de su cargo durante casi tres meses, combinando siete semanas de vacaciones (de abril 7 a mayo 27) con una licencia no remunerada que se extenderá hasta el 28 de junio de 2026. Esta decisión, que supuestamente busca mitigar los riesgos reputacionales y financieros de la compañía ante diversas investigaciones, provocó una reacción inmediata del presidente Gustavo Petro.
A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano cuestionó duramente la postura de los miembros de la junta directiva, incluyendo a aquellos que fueron designados por su propio Gobierno y que hoy representan la mayoría en el órgano de decisión.