Por cada punto que sube el salario mínimo, se dejan de crear más de 44.000 empleos formales en Antioquia, revela estudio

Las empresas en Antioquia no respondieron a los aumentos del salario mínimo con despidos masivos. En su lugar, redujeron la contratación y ajustaron sus escalas salariales, un efecto menos visible que puede tener mayores costos en el futuro. Esa es la conclusión del reciente informe de la Mesa del Empleo de Antioquia, publicado en agosto, y que reúne a Antioquia Cómo Vamos, Comfenalco Antioquia, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Comfama y el Centro Valor Público de la Universidad Eafit. A partir de una robusta base de datos de 139.000 empresas y 1,8 millones de trabajadores formales dependientes afiliados a cajas de compensación familiar, la investigación reveló que el salario mínimo nominal creció un 88% entre 2021 y 2026, lo que representó un aumento del 35% en términos reales (descontando la inflación). En ese período hubo cuatro aumentos del salario mínimo nominal, todos en enero. En ese orden, la reacción del tejido empresarial antioqueño ante el choque salarial se concentró en la congelación de vacantes y en un fenómeno silencioso conocido como “compresión salarial”. El resultado, por tanto, es que por cada punto porcentual de aumento real del salario mínimo, la economía antioqueña perdió cerca de 50.000 puestos de trabajo formales al año. De esos, 5.015 se destruyeron y 44.557 nunca llegaron a crearse. Como consecuencia de esta parálisis en la contratación, los más afectados por las alzas salariales son las personas desempleadas o informales que buscan ingresar al mercado formal y se encuentran con las puertas cerradas. Puede leer: ¿Cuáles son los trabajos mejor pagados en Antioquia? Estos pueden superar los $20 millones

Un desempleo que volvió a superar el promedio nacional

Entre finales de 2025 e inicios de 2026 la tasa de desempleo en Medellín y Antioquia entró en una fase de crecimiento acelerado. Hoy se ubica por encima del promedio del país, algo que no ocurría desde antes de la pandemia. Los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane, procesados por la Mesa del Empleo, muestran que en el primer trimestre de 2026 la desocupación llegó a 10,53% en Antioquia y a 10,38% en el Área Metropolitana de Medellín, frente a 9,62% en Colombia. Detrás de ese giro hay varios factores económicos y políticos. Uno de ellos es el tamaño de los últimos aumentos del salario mínimo. Solo entre 2025 y 2026 el ajuste nominal fue de 23%. Juan Camilo Chaparro, profesor de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno e investigador del Centro Valor Público de Eafit, explica las decisiones de contratación de las empresas son afectadas por múltiples factores, como puede ser la dinámica de la demanda en el sector económico donde operan o el acceso a fuentes de financiamiento para proyectos de inversión. “El estudio está basado en información mensual de las decisiones de contratación para aproximadamente 139.000 empresas de Antioquia, entre enero de 2022 y marzo de 2026. Esta riqueza en la información permite discernir los efectos del aumento en el salario mínimo de otros factores que también afectan las decisiones laborales de las empresas antioqueñas”.

Compresión salarial: el ajuste que no aparece en las cartas de despido

Cuando el costo laboral sube de golpe, una empresa puede despedir y también puede repartir el golpe entre sus propios empleados. Antioquia eligió lo segundo. Según el informe, las compañías de la región cumplieron con el aumento de ley para quienes ganaban un salario mínimo. A los demás les dieron ajustes menores. Ese efecto acumulado se llama “compresión salarial”. La investigación de la Mesa del Empleo de Antioquia lo advierte así: “Este comportamiento trae como consecuencia un fenómeno llamado ‘compresión salarial’, que consiste en la reducción de las diferencias entre los salarios de trabajadores con distintos niveles de formación, cargo, experiencia o habilidades”. Asimismo, el resultado de esa ‘compresión salarial’ es que la masa de trabajadores que gana exactamente un salario mínimo se disparó. Por ejemplo, entre 2021 y 2025, un promedio de 730.000 empleados (el 43% del total de afiliados) ganaba un salario mínimo. Para marzo de 2026, esa cifra escaló a 950.000 trabajadores, equivalentes al 53% del total de los empleos formales analizados. En contraste, el grupo de trabajadores que ganaba entre 1 y 1,5 salarios mínimos cayó de 400.000 a 350.000 personas entre 2025 y 2026. A su vez, el total de afiliados dependientes creció de 1,58 millones en 2021 a 1,80 millones en marzo de 2026. El ajuste se repitió en casi todas las categorías de ingreso. Por tanto, la base de la pirámide se agrandó, mientras los escalones intermedios se vaciaron. Chaparro insiste en que este cambio es la muestra de cómo las empresas afrontaron el aumento de 23% en el salario mínimo entre 2025 y 2026. “El estudio muestra que no ocurrió un despido masivo de trabajadores de salario mínimo durante los primeros tres meses de 2026. Las empresas hicieron los aumentos de ley en la remuneración de sus trabajadores de salario mínimo, pero aquellos trabajadores que tenían una remuneración superior al mínimo recibieron aumentos mucho menores con el propósito de administrar los costos salariales”. También aclara que la combinación de ambos efectos comprime la distribución salarial aún más entorno al salario mínimo, desincentiva la creación de nuevos puestos de trabajo formales y, por lo tanto, se reduce la capacidad de las empresas de ofrecer puestos de trabajo con remuneraciones superiores al salario mínimo. En contexto: Desempleo en Colombia cayó a 8,1% en julio: la tasa más baja de este mes desde 2001

El ascensor salarial se frenó en Antioquia

La parte más reveladora del estudio viene del seguimiento a la historia laboral individual de los trabajadores. Los investigadores siguieron a cada trabajador afiliado año tras año para ver hacia dónde se movía su ingreso. Encontraron que los empleados de salario mínimo se estancaron. El informe dio cuenta que el 70% de los empleados que ganaban un salario mínimo en 2025 continuaron en ese mismo rango en 2026. En años anteriores, entre el 7% y el 9% de estos trabajadores lograba ascender de categoría salarial, pero para 2026 esa movilidad se redujo a un mínimo histórico del 4,7%. Por su parte, la proporción de estos empleados que pierde su empleo formal y sale del mercado se mantuvo estable en un promedio del 23%. En cuanto a la clase media laboral, esta reportó un caída, ya que quienes ganaban más que el salario mínimo vieron desmejorar su posición. Previo a 2026, el 63% de los empleados que ganaban entre 1 y 1,5 salarios mínimos lograba mantenerse en ese rango y solo el 12% caía al salario mínimo. En 2026, solo el 48% se mantuvo en su rango y un 31% descendió a la categoría de salario mínimo. También hubo un efecto cascada en los sueldos más altos. Por ejemplo, entre los trabajadores que percibían entre 1,5 y 2 salarios mínimos, solo el 38% defendió su categoría, mientras que el 41% retrocedió al rango de entre 1 y 1,5 salarios mínimos. Asimismo, en el segmento de quienes ganaban entre 2 y 2,5 salarios mínimos, únicamente el 25,36% conservó su nivel, mientras que el 55,92% cayó al escalón inferior de entre 1,5 y 2 salarios mínimos. Los investigadores de la Mesa de Empleo de Antioquia aclararon que este fenómeno representa una redistribución de ingresos que se da, principalmente, entre los mismos trabajadores (donde los de mayores ingresos ceden espacio frente a los de menores ingresos), y no una transferencia desde los propietarios de las empresas hacia la fuerza laboral. A largo plazo, se advierte que esta falta de diferenciación salarial puede “generar desincentivos a la formación laboral, dificultar la retención de talento o la atracción de este”. Para Chaparro, el costo de esa decisión se pagará en el mediano plazo. “Estamos ante una mayor compresión salarial de los trabajadores formales entorno al salario mínimo. El aumento del salario mínimo a principios de 2026 frenó el flujo de trabajadores que pasaban de ganar un mínimo a ganar más de un mínimo un año más tarde, lo cual tiene consecuencias negativas sobre la movilidad laboral de los trabajadores formales en el mediano plazo”. El académico anotó que para corregir el problema sobre la movilidad laboral, los aumentos nominales del salario mínimo en los próximos años deberían estar basados en la inflación causada y en el aumento de la productividad laboral, año tras año.

Las empresas micro y el comercio: los más vulnerables frente a la rigidez salarial

Los efectos de estas alzas reales del salario mínimo no golpean a todos por igual. Según el estudio, las empresas grandes del departamento mostraron mayor resiliencia y no registraron un aumento estadísticamente significativo en sus tasas de destrucción de empleo. Pero la realidad para las micro y pequeñas empresas es radicalmente opuesta. Al contar con menores márgenes financieros para absorber los costos adicionales de nómina, se ven obligadas a prescindir de personal. Es decir, las compañías más pequeñas tienen menos espacio para absorber un salto de costos sin tocar la nómina. Ante un aumento de un punto porcentual del salario mínimo real, las pequeñas empresas destruyen un promedio de 1.126 puestos de trabajo al año, siendo estas, junto con las microempresas, las que más congelan la creación de nuevas vacantes laborales en la región. Por otro lado, el análisis por actividades económicas reveló que la construcción es el sector más afectado en destrucción directa de empleo, llegando a destruir 1.647 puestos de trabajo formales al año por cada punto porcentual de aumento real en el salario mínimo. Además, deja de crear 9.255 empleos anuales bajo las mismas condiciones de incremento salarial. A su vez, comercio y reparación de vehículos es la actividad económica que lidera la parálisis en la generación de empleo en el departamento, pues deja de crear un promedio de 10.828 puestos de trabajo al año por cada punto de alza real. En materia de destrucción laboral, el comercio registra la pérdida de 774 empleos formales al año. En cuanto a la manufactura, este sector industrial también experimenta fuertes presiones, con una destrucción promedio de 751 puestos de trabajo y una parálisis que frena la creación de 7.417 nuevos empleos formales cada año por cada punto porcentual de aumento real del salario mínimo. Según Chaparro, la explicación está en la composición salarial de cada actividad. “En el estudio estimamos que el porcentaje de trabajadores formales en Antioquia, en el sector de la industria manufacturera, que ganó exactamente un salario mínimo entre 2022 y 2025 fue aproximadamente 58%. Ese mismo porcentaje en los sectores de la construcción y el comercio fue cercano a 64%. El comercio, la construcción y la manufactura son sectores muy importantes en la generación de empleos formales en la economía antioqueña”. El académico recordó que el principal efecto de los aumentos del salario mínimo es un menor ritmo de creación de nuevos puestos de trabajo. Por lo tanto, la reacción adversa de las empresas antioqueñas dedicadas al comercio, la construcción o la manufactura frente al aumento del salario mínimo tiene grandes repercusiones sobre la generación de nuevos puestos de trabajo formales que se necesitan en Antioquia y en toda Colombia. Así las cosas, cuando dos de cada tres empleados de una obra o de un almacén ganan exactamente el mínimo, cualquier ajuste se traslada casi completo a la nómina. Siga leyendo: Oriente tiene tasa de desempleo más baja de Antioquia: auge industrial supera oferta de trabajadores

La discusión que sigue: cómo subir el ingreso sin frenar la contratación

Entonces, si no hubo despidos masivos, ¿por qué subió el desempleo? La respuesta del estudio apunta a la oferta laboral. Es decir, hay más personas ofreciendo su trabajo en un mercado que dejó de abrir puertas nuevas.Durante el primer trimestre de 2026 el número de desocupados en Antioquia fue 27% más alto que el promedio registrado en 2017. La fila para entrar creció mientras la puerta se estrechaba. En ese orden, el estudio recordó que la legislación colombiana cuenta con un mecanismo de negociación tripartito en el que participan el Gobierno, los empleadores y los sindicatos de trabajadores. No obstante, los hallazgos del informe evidenciaron que ese sistema se mostró insuficiente en los últimos años para lograr acuerdos técnicos que equilibren el bienestar de la fuerza de trabajo con la sostenibilidad de los negocios. Entonces, la Mesa de Empleo de Antioquia propone revisar el mecanismo, darle mayor rigor técnico e incluir voces que hoy no se sientan en la mesa, como los desempleados, los trabajadores informales y los microempresarios,quienes actualmente carecen de representación en los debates y terminan siendo los más vulnerables ante las decisiones que definen el rumbo del mercado laboral. La finalidad es “garantizar un incremento del poder adquisitivo de los trabajadores, sin afectar la dinámica de creación de empleo de las empresas”. Chaparro enfatizó en que el salario mínimo es la institución más importante del mercado laboral colombiano. Además, existen razones para que una economía de mercado tenga un salario mínimo adecuado, que logre un balance entre la equidad y la eficiencia. “Un salario mínimo adecuado protege el ingreso laboral de los trabajadores formales menos cualificados y evita al máximo los efectos negativos sobre la creación de puestos de trabajo formales, algo crítico en una economía como la colombiana con altos niveles de informalidad laboral”. Por eso, aseguró que el salario mínimo no es el único instrumento de política que existe para mejorar el ingreso de los trabajadores formales. Toda política que le permita a los trabajadores acumular más experiencia laboral, mejorar sus niveles de cualificación y proteger sus fuentes de ingreso ante choques adversos inesperados son un buen complemento a una política de aumentos moderados en el salario mínimo a futuro.

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