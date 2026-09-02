¿Cuáles son los trabajos mejor pagados en Antioquia? Estos pueden superar los $20 millones

Los cargos especializados en ciberseguridad y tecnología se encuentran entre los mejor remunerados de Antioquia. De acuerdo con la Guía Salarial Buk 2026, un líder de ciberseguridad registra una mediana salarial de $21,2 millones, una cifra que multiplica por casi seis el salario mediano de los trabajadores formales del departamento, que se ubica en $3.554.430. Después de los líderes de ciberseguridad, entre los cargos con las medianas salariales más altas en Antioquia aparecen el especialista en gestión ágil de proyectos, con $12,2 millones, y el líder de aseguramiento de la calidad de software (QA), con $11,7 millones. La brecha salarial también se refleja en la percepción de los trabajadores. Según Buk, el 80 % de los trabajadores en Colombia considera que su remuneración está por debajo del mercado, una percepción que está relacionada con su intención de buscar nuevas oportunidades laborales. El estudio, elaborado a partir del análisis de más de 78.000 registros administrativos de nómina de más de 1.000 organizaciones privadas en Colombia, muestra las diferencias que existen entre los salarios según el cargo y el nivel de especialización. Le puede interesar: Medellín registra el desempleo más bajo del país: cayó a 7% en mayo-julio

¿Cuánto gana un trabajador en Antioquia?

Los perfiles especializados presentan los mayores niveles de remuneración en el mercado laboral de Antioquia. FOTO: GETTY

La mediana salarial del departamento se ubica en $3,55 millones. Sin embargo, existe una diferencia importante entre los distintos niveles de remuneración. El 50% central de los trabajadores formales de Antioquia recibe salarios que están entre $2.729.046 y $5.413.867. Esto significa que, aunque la mediana permite tener una referencia del salario típico, los ingresos pueden variar ampliamente dependiendo de la especialización, el cargo, el sector y el nivel de responsabilidad. El mercado laboral antioqueño tiene, además, una fuerte presencia de perfiles profesionales y técnicos: 42,2 % de los trabajadores se concentra en este tipo de cargos, mientras que 23,4 % corresponde a roles operativos y de oficios. Por sectores, los que concentran una mayor proporción del empleo formal analizado son Servicios Administrativos y de Apoyo (22,2%), Comercio (10,2%), Salud (6,8%) e Industria Manufacturera (5,4%). Conozca también: Menores de 35 años concentran cerca de 4 de cada 10 créditos Otro punto es que la remuneración no solo aparece como uno de los principales factores para permanecer o cambiar de trabajo. También es determinante al momento de escoger una nueva oportunidad laboral. El estudio señala que el 65% de los colaboradores considera que el salario y los incentivos monetarios son el factor decisivo para elegir un trabajo, por encima de las oportunidades de desarrollo profesional, mencionadas por el 40%, y de los beneficios laborales, con 34%. “La percepción de estar ganando por debajo del mercado es hoy el principal detonante de la rotación laboral. El verdadero reto es comprender estas expectativas salariales y complementarlas con rutas de desarrollo claras que respondan a lo que las personas realmente valoran”, afirmó Gabriela Durán, Country Manager de Buk.

Empresas ajustan salarios, pero pocos trabajadores piden aumentos

La Guía Salarial Buk también evidencia una particularidad del mercado colombiano: aunque la mayoría de las organizaciones realiza incrementos salariales, son pocos los trabajadores que solicitan directamente una revisión de su remuneración. Solo el 47% de las empresas cuenta con una política formal de revisión salarial, la proporción más baja entre los países analizados. En comparación, esta cifra alcanza el 72% en Perú, 59% en Chile y 57% en México. A pesar de ello, el 90 % de las organizaciones en Colombia realiza ajustes salariales por inflación. De hecho, el 60 % de los trabajadores asegura haber recibido un incremento asociado al IPC durante el último año. Sin embargo, apenas el 34 % de los colaboradores pidió un aumento de sueldo durante los últimos dos años, lo que convierte a Colombia en el país de la región donde menos trabajadores solicitan incrementos de manera proactiva. Y cuando lo hacen, casi uno de cada dos recibe una respuesta negativa. Puede leer: Adelanto de prima, vacaciones y cesantías: entre las 16 propuestas del MinTrabajo para proteger afectados tras el terremoto

Negar un aumento puede disparar la intención de renunciar

La relación entre salario y permanencia en el empleo también aparece con claridad en los resultados. Según Buk, el 87% de los trabajadores afirma que estaría dispuesto a irse de la empresa si se le niega un aumento salarial. En contraste, cuando la solicitud de incremento es aprobada, la intención de abandonar la organización cae al 48%. El estudio también muestra una brecha entre la satisfacción con el salario y la percepción frente al mercado. Aunque el 47 % de los colaboradores está satisfecho con su sueldo, cerca de un tercio considera que recibe una remuneración similar al promedio y otro grupo siente que está por encima de este. En particular, el 31% considera que gana por debajo del promedio, una percepción que ayuda a explicar por qué la discusión salarial se ha convertido en un factor cada vez más relevante para la movilidad laboral. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: