Gobierno anuncia proyecto para fijar como norma el salario mínimo vital en nuevo Estatuto del Trabajo

El presidente Gustavo Petro anunció que su Gobierno presentará el próximo 20 de julio ante el Congreso un proyecto de Estatuto del Trabajo que tendrá como fin convertir el norma que cada año se aumente un salario mínimo vital para los trabajadores colombianos. Según explicó el mandatario, esta iniciativa busca cumplir un mandato constitucional y establecer como norma legal tanto el concepto de salario vital como sus mecanismos de cálculo, además de reforzar los derechos laborales. “Será allí norma legal el salario vital y sus formas de calcularse y los derechos del pueblo trabajador”, afirmó.

¿Por qué el Gobierno impulsa esta reforma laboral?

El jefe de Estado argumentó que el proyecto responde a un deterioro de las condiciones laborales en Colombia durante las últimas décadas. Añadió que los trabajadores han perdido derechos como la estabilidad laboral, el acceso a pensión y la posibilidad de contar con un ingreso suficiente para vivir. También cuestionó el aumento de la explotación laboral, señalando que el país ha registrado jornadas extensas en comparación con miembros de la Ocde, similares a las de Turquía, junto con bajos niveles de productividad.

¿Cómo se calcularía el salario vital?

El Gobierno plantea que el salario vital sea la base para definir los incrementos salariales reales. En ese sentido, Gustavo Petro aseguró que la productividad debe medirse a partir del trabajo y que los aumentos salariales deben estar ligados a este indicador. Le puede gustar: MinTrabajo revela la fecha en que se publicará el decreto de salario mínimo para 2026 “La productividad se mide por la del trabajo, no hay más productividad, y a partir del salario vital el aumento salarial real debe calcularse es con esta productividad”, señaló.

¿Qué contexto tiene el salario mínimo en 2026?

El anuncio se produce en medio de un debate jurídico sobre el salario mínimo. Para este año, el Gobierno decretó un incremento del 23%, sustentado en el concepto de salario vital.

El Gobierno presentará el Estatuto del Trabajo el 20 de julio con el salario vital como eje central. FOTO GETTY.