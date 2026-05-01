¿Quiénes son los técnicos que dirigieron en Catar 2022 que tendrán una nueva oportunidad en Norteamérica 2026?

El mundo de los directores técnicos es diferente al de los futbolistas. Un entrenador puede estar mucho tiempo sin dirigir por distintas razones: mal rendimiento en los últimos equipos en los que estuvo a cargo, un estilo de juego poco acorde con el fútbol actual o, simplemente, la ausencia de un proyecto que llene sus expectativas por parte de sus pretendientes.
También es cierto que es uno de los trabajos más complicados de mantener, quizá el más difícil en el fútbol. El técnico se sostiene en el cargo por sus resultados, la relación con el plantel y los dirigentes, y por los objetivos cumplidos. Por esa razón, ser entrenador mundialista durante dos citas seguidas no es fácil. Para 2026, solamente ocho estrategas que estuvieron en Catar 2022 repetirán la experiencia.