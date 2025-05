Jornada laboral de cuatro días a la semana y tres de descanso, ¿es viable en Colombia?

Además, dijo, debe tenerse en cuenta que esta modalidad solo sería aplicable a ciertos oficios en los que no se requiere presencialidad constante por parte del trabajador durante toda la jornada.

“Su implementación dependería de un acuerdo previo entre empleador y empleado, lo cual introduce un nivel adicional de complejidad. Es decir, se trataría de una norma cuya aplicación dependería del contexto particular de cada puesto de trabajo, lo que puede resultar problemático. Una ley que debe analizarse caso por caso para saber si es viable o no, termina siendo difícil de aplicar de forma general”, indicó el analista.

Desde la perspectiva del abogado Rafael Felipe Gómez, lo ideal sería pensar que Colombia ya está preparada para implementar una jornada laboral de solo cuatro días a la semana, pero la realidad dista de ese escenario.



“No todos los sectores pueden parar tres días sin que eso represente un golpe duro en productividad, en eficiencia, o incluso en estabilidad económica. Sectores como la construcción, el inmobiliario, el financiero, no funcionan así. ¿Cómo funcionaría una obra que se detenga tres días a la semana? ¿Cómo le explicas a un cliente que no puedes hacer una escrituración porque “hoy no hay jornada”? ¿Qué pasaría con las entidades que tendrían que tendrían que contratar doble personal para prestar su servicio? Son preguntas válidas que, por ahora, aunque suenen atractivas para todos no son viables”, manifestó Gómez.

Resaltó que en Colombia existe una fuerte tendencia a querer importar modelos como si fuera “un país del primer mundo”, ignorando que las condiciones son muy distintas. “Antes de pensar en aplicar ese tipo de esquemas, deberíamos resolver problemas de base: la informalidad, la precariedad laboral y la baja cobertura en seguridad social. No podemos seguir pretendiendo tener leyes “europeas” cuando aún carecemos de la tecnología, la infraestructura, la cultura organizacional y el desarrollo económico que esas naciones han construido durante siglos”, añadió el abogado.