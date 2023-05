Ecopetrol está cada vez más cerca de una potencial huelga porque los negociadores de la empresa y la comisión de la Unión Sindical Obrera (USO), presuntamente, no han podido sellar acuerdos frente al pliego de peticiones radicado el pasado 15 de marzo.

Siendo una petrolera estatal, aparentemente, la negociación debería tornarse más amable, pues se entiende que hay sintonía política entre los trabajadores sindicalizados y el actual Gobierno.

No obstante, este diario conoció que la comisión negociadora de Ecopetrol no estaría conformada por personas cercanas al Ejecutivo sino que más bien atienden a su deber fiduciario de cuidar a la empresa y la central obrera ha manifestado públicamente que no se ha visto mucho ánimo conciliatorio.

“No tenemos un acuerdo colectivo que satisfaga a las partes, por eso es necesario mantener e intensificar la movilización”, afirmó César Loza, presidente la USO.

A partir de hoy, solo quedan 10 días para que puedan estrecharse las manos o la posibilidad de la huelga estará cada vez más cerca. Una fuente con conocimiento del tema dijo que lo único que podría darle un giro a la situación es la mediación directa del Gobierno, representado en la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y en la de Minas, Irene Vélez.