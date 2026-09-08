Tatyana Orozco asume como nueva presidenta de la Cámara de la Infraestructura

En una nueva reunión de su junta directiva, realizada este martes, fue elegida la economista Tatyana Orozco como nueva presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI. La elección se produce tras la salida voluntaria de María Consuelo Araújo, quien asumió la embajada de Colombia en Estados Unidos, y la declinación de Carolina Soto.

Orozco es economista de la Universidad de los Andes y tiene una especialización en Mercadeo de la Universidad del Norte. También cuenta con una maestría en Gestión de Desarrollo de la London School of Economics.

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La nueva presidente de la CCI fue viceministra de Turismo en 2013, y luego directora nacional de Planeación entre 2013 y 2014. También estuvo al frente del Departamento de Prosperidad Social entre 2014 y 2017. Después regresó al sector privado como vicepresidenta corporativa del Grupo Sura.

Recientemente, Orozco se venía desempeñando en el sector empresarial. Entre 2020 y 2023 fue CEO de Two Way Stadiums INC, firma encargada del proyecto de Arena del Río en Barranquilla. Asimismo, en 2024 fue miembro de la junta directiva de la Sociedad Portuaria del Puerto de Barranquilla.

Previo a su llegada a la CCI, Orozco venía siendo CEO de Consultia, boutique estratégica para América Latina especializada en desarrollo territorial, expansión empresarial y articulación público-privada.

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Al frente de la CCI, Orozco tendrá como principal reto trabajar en la reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto. También deberá trabajar en el aporte del gremio al próximo Plan Nacional de Desarrollo, y en la terminación de proyectos de infraestructura en curso.