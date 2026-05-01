Estas son las consecuencias del efecto Tesla que están sacudiendo el mercado automotor

Tesla pisa con fuerza el mercado de carros colombiano, ya que solo en marzo se vendieron 1.791 unidades del Modelo Y, para un total de 2.767 matrículas nuevas entre enero y marzo, de acuerdo con el informe mensual del sector de la Andi y Fenalco.
Este es solo el comienzo de la marca de Elon Musk en Colombia, ya que esperan superar expectativas en los eléctricos, pero su presencia ha generado una serie de efectos dentro del mercado local con temas relacionados a los precios, regulación, cargadores, créditos y repuestos.