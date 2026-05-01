Estas son las consecuencias del efecto Tesla que están sacudiendo el mercado automotor

Tesla pisa con fuerza el mercado de carros colombiano, ya que solo en marzo se vendieron 1.791 unidades del Modelo Y, para un total de 2.767 matrículas nuevas entre enero y marzo, de acuerdo con el informe mensual del sector de la Andi y Fenalco. Este es solo el comienzo de la marca de Elon Musk en Colombia, ya que esperan superar expectativas en los eléctricos, pero su presencia ha generado una serie de efectos dentro del mercado local con temas relacionados a los precios, regulación, cargadores, créditos y repuestos.

Baja de precios

El efecto Tesla se puede dividir en cinco grandes impactos. El primero se trata de una reducción de los precios de los carros eléctricos, ya que voceros gremiales locales como Karol García, directora de la Cámara de la Industria Automotriz en la Andi, y Eduardo Visbal, vicepresidente de comercio exterior de Fenalco, mencionaron que el auge de estos vehículos se debe a que existe mayor disponibilidad y diversificación de oferta, lo que promueve la competencia y reduce los precios. “En términos cuantitativos, el crecimiento es exponencial, más de 170% en lo corrido de 2026, se convierte en un fenómeno muy interesante que pone a Colombia en el tercer lugar en ventas de estos vehículos en la región”, destacó García.

Mayor regulación

El segundo aspecto del efecto Tesla es una mayor regulación para la carga eléctrica, ya que Ángela Álvarez, comisionada de la Creg, dijo que, debido al aumento de carros eléctricos, la entidad avanzará con una hoja de ruta que incluirá reglas sobre infraestructura de carga, conexión a la red, incentivos, seguridad eléctrica y manejo de la demanda de energía. Lea también: ¿Por qué tanto Tesla en Medellín? Ya están rodando más de 1.000 Álvarez explicó que esta medida tendrá un primer documento en junio de 2026 y una regulación proyectada para junio del otro año. “Otro tema que se habló son los cargadores de carga rápida y lenta, ¿cómo eso dentro del marco que estamos haciendo lo vamos a traer a la regulación? Todos esos apuntes fueron los que salieron para nosotros poder llamar a continuar con los talleres”, dijo.

Los cargadores

Justamente la comisionada de la Creg puso en la mesa el tercer tema del efecto Tesla, los cargadores. Este es uno de los puntos más críticos a la hora de comprar un eléctrico, en medio de un panorama que, a medida que el mercado crece, cada vez más usuarios buscan resolver su carga en casa, tal y como informó Vicente Lanza, CEO de la electrolinera Ergenia.

Un Tesla por dentro. FOTO: Colprensa

La instalación de un cargador puede ser un verdadero dolor de cabeza, ya que fuentes cercanas a La República confirmaron que varios usuarios se han tenido que mudar de sus apartamentos o residencias, debido a que la administración no les permitió hacer estos ajustes dentro de las edificaciones, por lo que han tenido que buscar otro lugar para implementar estos servicios. En algunos casos, estos carros Tesla tienen un cargador especial, diferente a las estaciones de carga, pero que se puede solucionar con los adaptadores, que funcionan como un puente de compatibilidad, que permiten que un vehículo con un tipo de conector pueda utilizar una infraestructura diseñada bajo otro estándar, según lo dicho por Lanza. Sumado a esto explicó que en Colombia hoy conviven tres tipos principales de carga, como lo es la lenta (doméstica), la semirrápida en corriente alterna, y la rápida, que es la que habilita viajes interurbanos y la que cada vez es más popular en las calles dado el auge de estos vehículos.

Créditos

El sector financiero también participa dentro de este efecto Tesla, ya que fuentes cercanas a LR confirmaron que, con la llegada de varios jugadores de carros eléctricos al mercado colombiano, se ha evidenciado que las personas están pidiendo más créditos para este tipo de vehículos. Agregaron que, dentro del sistema financiero, han evidenciado que los carros eléctricos empiezan a ocupar una porción “muy importante”, con relación al número de créditos que se están financiando en el mercado. Esta cifra puede representar entre 30% y 40%, dependiendo de cada entidad.

Repuestos