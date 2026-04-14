Tesla desata guerra de precios de carros eléctricos en Colombia; caídas de hasta $80 millones

En noviembre de 2025, el mercado automotor colombiano dejó de ser el mismo. Tesla, la marca de carros de Elon Musk, abrió vitrinas en Bogotá (Centro Andino) y Medellín (El Tesoro) e introdujo su modelo global de venta directa, sin concesionarios ni intermediarios.
Pero el verdadero golpe no fue el formato comercial, sino el precio. Así las cosas, Tesla desató una guerra de precios en los carros eléctricos en Colombia.
Por ejemplo, el Model 3 arrancó desde $109,99 millones y el Model Y desde $119,99 millones. Niveles inesperadamente bajos que, en algunos casos, quedaron por debajo de marcas chinas e incluso de híbridos tradicionales que rondaban los $130 millones en promedio.
Colombia pasó, de un momento a otro, a ser uno de los mercados con Tesla más baratos del mundo. Ese movimiento redefinió el techo del mercado. Y lo hizo rápido.
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El impacto fue inmediato. En marzo de 2026, el Tesla Model Y se convirtió en el vehículo más vendido de Colombia, superando incluso a modelos a gasolina históricamente dominantes.
De acuerdo con cifras de Fenalco y la Andi, ese mes se matricularon 1.791 unidades del Model Y, en un mercado de carros eléctrico que creció más de 267% frente al mismo mes del año pasado.