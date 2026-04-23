¿Por qué tanto Tesla en Medellín? Ya están rodando más de 1.000

“Oíste, ¿en Medellín fue que regalaron Teslas y yo no me di cuenta o qué?”, un comentario del comediante paisa Chicho Arias, se volvió viral en la red social X, pero reflejó a la perfección lo que percibían por estos días muchos paisas, que están viendo rodar cada vez más modelos de la marca estadounidense.
Precisamente, dicha frase se confirma con los datos de la Andi y Fenalco, de enero a marzo del 2026, cuando se vendieron 2.277 vehículos en la ciudad, de los cuales más de 750 fueron de Tesla (32,94%).
El Model Y lideró con 491 unidades y el Model 3 sumó 267, superando incluso a referentes a combustión tradicionales como la Mazda CX-30, que registró 208.
Pero sí se toman los datos desde su arribo al país, la compañía de Elon Musk ya vendió 758 unidades en la ciudad. Además, 303 más en Envigado y dos en Sabaneta. Eso quiere decir que por las calles del Aburrá ya circulan 1.063 carros del gigante norteamericano. Por ende, cuatro de cada 10 Tesla que se venden en el país, se quedan en territorio paisa.