Todo lo que debe saber si planea comprar el próximo día sin IVA

En teoría, de acuerdo con el jurista, el consumidor puede comprar tres pares de zapatos —que sumen hasta $726.160— y puede comprar un computador, unas gafas y unas raquetas; artículos que siempre y cuando no rebasen el tope de su categoría, contarán con el descuento del IVA.

“Según el Decreto 1314 y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), se pueden comprar hasta tres productos por cada categoría que no pasen el tope fijado previamente”, indicó el experto.

Fenalco explicó, además, que en el caso de los marketplace (vitrinas virtuales que acogen a varios vendedores) se pueden encontrar precios diferentes para un mismo producto.

5. ¿Cómo me cuido de fraudes virtuales?

Umaña compartió varias recomendaciones para no caer en transacciones digitales fraudulentas. Sugirió no compartir claves ni conectarse desde redes wifi públicas. Además, aconsejó ingresar directamente a las páginas de las tiendas y no acceder a través de enlaces enviados a correos o redes sociales. También comentó que el comprador debe revisar muy bien los términos y condiciones que aceptará si realiza una compra.

6. ¿Cuánto se puede tardar un pedido?

De acuerdo con la ley vigente, la entrega debe efectuarse, máximo, hasta 15 días después del Día sin IVA. Si el usuario tiene alguna queja frente a estos tiempos puede presentarla ante la SIC.

7. ¿La factura debe ser electrónica?

Los establecimientos pueden solicitarle sus datos personales para llevar a cabo la venta, toda vez que debe expedir una factura electrónica para que se haga efectiva la exención en el IVA.