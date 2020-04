Transporte no siente baja del acpm ni de los peajes

Anderson Quiceno, director de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), explicó si bien el sector ha estado protegido por el Gobierno, en los dos últimos meses se observa un comportamiento a la baja en los valores que se pagan por el traslado de los productos y las mercancías.

“Estamos hablado de que han rebajado entre un 20 % y 30 %. Esto obedece a que en la reducción en el precio de los combustibles (desde el 17 de marzo) y el no cobro de los peajes al transporte de carga (desde el 26 de marzo), las empresas generadoras de las mercancías han tenido una excusa para reducir el valor a pagar a los transportadores”, declaró.

Además, el dirigente gremial aseguró que esta inquietud se le planteó hace unos 20 días al Ministerio de Transporte, sin que hasta el momento el fenómeno haya sido controlado. “Hay que entender que existe la necesidad de trabajar y hay propietarios y conductores de vehículos que ceden al valor que imponen las empresas generadoras de carga”, mencionó Quiceno.

Pese a que en el país existe el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (Sice-Tac), para fijar el valor de los fletes, Quiceno aseguró que en las circunstancias actuales este no se cumple. “El Sice-Tac no está actualizado y no está funcionando, y los datos con los que trabaja ese sistema no están ajustados con la época actual”, enfatizó el director de ATC.

En el mismo sentido se expresó Gustavo Betancur, presidente de la Asociación Nacional de Transportadores (ANT), quien manifestó que los estímulos para quienes están en las carreteras no se ven.

“Los conductores señalan a las empresas de este fenómeno, pero las empresas acusan a los generadores de carga. Así que quien está en la vía exponiendo su capital, arriesgándose a que le roben la carga o le quemen el carro no están obteniendo nada y lo apoyos están quedando en manos de los avivatos”, dijo.

Desde el Ministerio de Transporte se indicó que en una circular emitida el pasado 10 abril se explica que en la actual coyuntura “debe garantizarse la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de carga, sin aumentos o disminuciones en el valor de los fletes” (ver Paréntesis).