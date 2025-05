Tribunal de Cundinamarca admitió demanda que pide sacar a Jaime Dussán de la presidencia de Colpensiones

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda de cumplimiento contra la Junta Directiva de Colpensiones para que retire de su cargo al actual presidente de la entidad, Jaime Dussán.

Esto, por no haber presentado el título de posgrado convalidado en el tiempo exigido por la ley.

Entérese: Denuncian que Jaime Dussan no cumple todos los requisitos para ser presidente de Colpensiones

Paloma Valencia, la senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial, argumentó que Dussán no presentó los documentos para acreditar la experiencia que soporte su nombramiento.

Explicó que si bien el funcionario presentó en su hoja de vida que cursó una maestría en el exterior, el título no estaría convalidado ante el Ministerio de Educación, por lo que no sería válido y no estaría cumpliendo los requisitos para estar al frente de la entidad.

Según los demandantes, Dussán tenía dos años para adjuntar los títulos convalidados, pero solo se conocieron unos meses más tarde del plazo.

Eso, soportado en el decreto 1083 de 2015, que establece que luego de posesionado tiene hasta dos años para presentar la homologación de sus títulos.