Trump sube el tono comercial y amenaza con tarifa de aranceles superiores al 15%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la tensión comercial al advertir que impondrá aranceles más altos a los países que intenten renegociar o desconocer acuerdos tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló su esquema de aranceles globales. En un mensaje publicado en redes sociales, Trump señaló que cualquier país que quiera “jugar” con la decisión judicial —especialmente aquellos que, según él, han “estafado” a EE. UU. durante años— enfrentará tarifas “mucho más altas” que las acordadas recientemente. Le puede interesar: Donald Trump sube el arancel de 10% al 15% tras fallo en contra de la Corte Suprema de EE. UU.

Trump insiste en su política de aranceles pese al fallo judicial

El pronunciamiento se produjo después de que la Corte Suprema limitara la capacidad del Ejecutivo para fijar tasas arancelarias apelando a poderes de emergencia. Aun así, Trump aseguró que no necesita acudir al Congreso para aplicar nuevas medidas comerciales. Semanas atrás, el mandatario había anunciado un arancel global del 10% por hasta 150 días, amparado en el Artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, y posteriormente elevó la tarifa al 15%. La Casa Blanca presentó la medida como temporal, mientras avanzaba hacia esquemas más permanentes bajo el Artículo 301 de la misma ley y el Artículo 232 de la Ley de Expansión Comercial. Sin embargo, tras el fallo del tribunal, la administración aún no ha iniciado nuevas investigaciones formales que permitan aplicar aranceles de largo plazo. Lea más: Atención: Supremo de EE. UU. tumbó aranceles “recíprocos” de Trump y golpea su política comercial

Unión Europea congela acuerdo comercial con EE. UU.