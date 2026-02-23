Trump sube el tono comercial y amenaza con tarifa de aranceles superiores al 15%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la tensión comercial al advertir que impondrá aranceles más altos a los países que intenten renegociar o desconocer acuerdos tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló su esquema de aranceles globales.
En un mensaje publicado en redes sociales, Trump señaló que cualquier país que quiera “jugar” con la decisión judicial —especialmente aquellos que, según él, han “estafado” a EE. UU. durante años— enfrentará tarifas “mucho más altas” que las acordadas recientemente.
