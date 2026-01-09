Trump y las petroleras de EE. UU.: detalles de la reunión clave sobre crudo venezolano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convocado para este viernes a una reunión con los principales ejecutivos de las grandes compañías petroleras del país en la Casa Blanca. Se espera la asistencia de ejecutivos de Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips. El encuentro, programado para las 2:30 pm (hora local) se realiza en un contexto de profundas tensiones geopolíticas y decisiones estratégicas sobre la industria energética global. Según la Casa Blanca, se trata de “una instancia inicial de diálogo con el sector privado” para analizar “la enorme oportunidad” que se presenta para las petroleras ante los cambios recientes en Venezuela.

Contexto: captura de Maduro y decomisos de buques

La reunión se produce días después de una operación militar estadounidense que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero. Trump ha vinculado directamente esa operación con la intención de controlar el petróleo venezolano y abrir nuevas posibilidades de negocio para las firmas energéticas estadounidenses. Entérese: Salario mínimo en Colombia de $2 millones ejercerá presión inflacionaria, fiscal y monetaria, advierte calificadora Fitch Ratings En paralelo, Washington ha decomisado varios barcos petroleros, incluida una embarcación interceptada “antes del amanecer”, reforzando su presión sobre la exportación de crudo desde Venezuela hacia mercados fuera de su control. El nuevo escenario ha intensificado la atención sobre el futuro del crudo venezolano y el papel de las compañías estadounidenses en su explotación.

Acuerdo de petróleo: hasta 50 millones de barriles

En días recientes, Trump anunció que el gobierno encargado de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro, acordó entregar a Estados Unidos hasta 50 millones de barriles de petróleo de “alta calidad” que serían comercializados en el mercado estadounidense. El presidente estadounidense afirmó en su publicación en la red Truth Social que “al menos 100 mil millones de dólares serán invertidos por las grandes petroleras, con quienes me reuniré hoy en la Casa Blanca”. Trump ha subrayado que los ingresos de estas ventas, calculados potencialmente en miles de millones de dólares, serían administrados bajo su supervisión para “asegurar” que beneficien tanto a la población venezolana como a la estadounidense.

Participación de las petroleras y objetivos del encuentro