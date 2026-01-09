Trump y las petroleras de EE. UU.: detalles de la reunión clave sobre crudo venezolano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convocado para este viernes a una reunión con los principales ejecutivos de las grandes compañías petroleras del país en la Casa Blanca. Se espera la asistencia de ejecutivos de Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips. El encuentro, programado para las 2:30 pm (hora local) se realiza en un contexto de profundas tensiones geopolíticas y decisiones estratégicas sobre la industria energética global.
Según la Casa Blanca, se trata de “una instancia inicial de diálogo con el sector privado” para analizar “la enorme oportunidad” que se presenta para las petroleras ante los cambios recientes en Venezuela.