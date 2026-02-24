Murió Robert Carradine, actor de La venganza de los nerds y Lizzie McGuire

El fallecimiento del actor estadounidense Robert Carradine, recordado por su participación en las películas de La venganza de los nerds y en el show de televisión juvenil Lizzie McGuire, fue confirmado por su familia. Lea: Una batalla tras otra y Robert Aramayo fueron los grandes ganadores de los BAFTA 2026 “Es con profunda tristeza que debemos compartir que nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano Robert Carradine ha fallecido. En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para todos los que le rodeaban", compartieron sus seres queridos en un comunicado revelado por el medio de comunicación Deadline. Además, los familiares de Carradine relataron que desde hace casi 20 años, el actor estaba diagnosticado con trastorno bipolar, una enfermedad mental que ocasiona cambios de ánimo intensos y repentinos, y que necesita tratamiento de por vida. “Estamos desolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby contra su batalla de casi dos décadas con el trastorno bipolar”, escribieron.

¿Quién fue Robert Carradine?

Carradine nació el 24 de marzo de 1954 en una familia de artistas. Es hijo de John Carradine, uno de los grandes actores estadounidenses del género western que hizo parte del elenco de películas del cineasta John Ford. No solo Robert siguió los pasos de su padre: sus hermanos David y Keith también han hecho carrera en Hollywood. Incluso, los tres trabajaron juntos en Cabalgata infernal, película que cuenta la historia de los hermanos Younger, vaqueros del Viejo Oeste. En ese mismo género fue que Carradine inició su carrera en 1975 en la cinta The Cowboys, de John Wayne.