Elon Musk dijo que no hay nadie dispuesto y capaz que quiera dirigir Twitter Inc. Pero, si cumple su palabra y renuncia al puesto de mayor liderazgo en la empresa de redes sociales que compró hace dos meses, varias personas ya están levantando la mano.

Calacanis realizó su propia encuesta en Twitter preguntando a la gente si él o Sacks deberían dirigir Twitter , o bien una combinación de ambos. Sacks obtuvo 31% de los votos y 39% fue para “otros”. Calacanis no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Musk no respondió a las solicitudes de comentarios sobre si acataría el resultado de la encuesta y quién podría reemplazarlo.

Musk respondió: “Le debe gustar mucho el dolor. Una condición: tiene que invertir los ahorros de toda su vida en Twitter, que se ha estado acercando rápidamente a la quiebra desde mayo. ¿Todavía quiere el trabajo?

The Financial Times sugirió que Sheryl Sandberg podría estar a la altura. Quien fuera durante largo tiempo directora de operaciones de Facebook es reconocida como el motor detrás del auge y la habilidad publicitaria de la empresa, que posteriormente pasó a llamarse Meta Platforms Inc. Si Sandberg no quiere el trabajo, el FT sugirió a Sarah Friar, quien fue directora financiera de la empresa de pagos Square Inc.

Musk ha dicho que quiere que el cargo lo asuma un ‘tecnólogo’, alguien con talento en software y servidores, dado que esas áreas son el núcleo del negocio de Twitter.

Hace cerca de un mes, en un diálogo con John Legere, antiguo director ejecutivo de T-Mobile US Inc., Musk rechazó la participación voluntaria de Legere con un escueto “no”.