Aproveche la “visita” que le hace la prima en junio

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) recomiendan que no se hagan retiros de altas sumas de dinero en oficinas y cajeros, y mejor se utilicen las transacciones electrónicas. Igualmente, sugiere que antes de utilizar un cajero automático se verifique que no se encuentre ningún material extraño en la ranura donde ingresa la tarjeta y en otras partes de este. Además, se pide digitar la clave con precaución y tapar el teclado con la mano para evitar que pueda ser vista por otras personas. Finalmente se aconseja no aceptar ayuda de extraños al momento de la transacción en cajeros.