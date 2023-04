El plan de Camilo Ayala es volar hoy de Medellín a Bogotá y visitar a su familia a la que no ve desde hace un año. El pasado 26 de marzo aprovechando una oferta de Ultra Air compró pasajes para ir este jueves santo y volver el domingo de resurrección.

¿Resignado a no viajar y a perder la plata de los tiquetes? “¡Pailas por ese lado! Lo veo difícil, la aerolínea mandó un enlace para tramitar una PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos), pero ¿quién va a dar respuestas? Como usuario creo que Ultra hizo una captación de dinero alta, sabían que no estaban en condiciones de operar y aun así lanzaron una oferta que no iban a cumplir”, respondió.

Expectativas vs. realidad

El optimismo del Gobierno de cara a las oportunidades favorables que la Semana Mayor de este 2023 traería para el sector turístico, contrasta con las cuentas de los empresarios de las agencias de viaje.

Las celebraciones religiosas, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tendrían un impacto importante para 17.901 establecimientos de alojamiento del país, 9.093 fincas turísticas, más de 1.398 establecimientos gastronómicos, así como en los oficios de 3.727 guías de turismo, y en 13.081 agencias de viajes, entre otros prestadores.

Y en cuanto a la movilidad aérea nacional, la cartera de Comercio contabilizó, hace cinco días, aproximadamente 72.000 reservas para vuelos.

“Contamos con la participación y acciones solidarias de las distintas aerolíneas de Colombia ante la salida de Viva y Ultra Air del mercado, y las medidas tomadas por la Presidencia de la República y el Ministerio de Transporte para que las reservas de vuelos nacionales logren llevarse a término en su totalidad”, afirmó el viceministro de Turismo, Arturo Bravo.

Sobre las reservas de tiquetes aéreos internacionales el Ministerio también destacó la dinámica positiva. “De acuerdo con la plataforma Forwardkeys, se han realizado más de 50.000 reservas en vuelos provenientes del exterior, lo que representa un crecimiento cercano al 33,6% respecto al mismo periodo en 2022 con 38.137 reservas”, señaló ese despacho en un comunicado.

No obstante, el gremio de las agencias de viaje, Anato, informó que un sondeo hecho entre sus afiliados mostró una reducción en ventas aproximada del 30%, para esta Semana Santa, al compararse con las registradas en la misma temporada de 2022.

Dentro de los principales motivos para esta caída en sus ventas, se encuentran: la suspensión de operaciones de Viva y Ultra Air, y la incertidumbre generada en el mercado aéreo; el incremento del IVA tanto en los tiquetes como en los paquetes turísticos; y el aumento en los costos operacionales que se han presentado en 2023.

“A pesar de la senda positiva que venía mostrando el turismo, esta temporada revela una preocupante contracción en la comercialización de productos y servicios turísticos. La Semana Santa se ha caracterizado por ser el punto de partida para conocer el comportamiento que tendrá la industria a lo largo del año, por lo cual nos alertan estos datos”, indicó Paula Cortés Calle, presidenta de Anato.

Igualmente, el gerente del aeropuerto José María Córdova de Rionegro, Javier Benítez, señaló que en el terminal aéreo el coletazo Viva-Ultra se siente. Para el periodo 3 al 9 de abril se estima que salgan 190.400 viajeros y lleguen 189.900, cifras que serán inferiores en un 13% frente a las de la Semana Santa anterior.

“Ese efecto todavía no está bien definido, pues el Gobierno y algunas aerolíneas mantienen un plan de protección a los viajeros que fueron afectados, es decir que no se perdió el 100% de ese volumen y se están viendo las compensaciones, así que el impacto final lo precisaremos más adelante”, agregó Benítez.

El directivo resaltó que la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), esta semana, ha operado tres vuelos desde Rionegro para facilitar el traslado de viajeros desde San Andrés y hacia Bogotá, beneficiando a unas 450 personas.

¿Y cómo asume el personal del aeropuerto los reclamos de los usuarios que se sienten defraudados por las empresas aéreas? “El plan de contingencia ha reducido esas manifestaciones de inconformidad y a diferencia de San Andrés, donde la alternativa única alternativa es viajar en avión, aquí hay una mayor oferta”, manifestó el gerente del José María Córdova, que sirve a Medellín.

Más desazón

Desde hace seis meses Karol Uribe armó viaje para Punta Cana en República Dominicana con la idea de pasear con su esposo, padres y suegros en el puente del pasado 20 de marzo, pero esta salida se vio frustrada con el cese de operaciones que Viva inició el 27 de febrero.

En este paquete perdió alrededor de $4,5 millones, pero la cuenta es más larga, pues también tenía plan familiar para San Andrés esta Semana Santa y ante lo ocurrido con Viva adquirió pasajes con Ultra, lo que se traduce en otra pérdida de $2,1 millones.