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Las matrículas de vehículos nuevos en Medellín se dispararon 74% durante abril

El mercado automotor colombiano creció 54% en abril con 26.787 matrículas, impulsado por eléctricos e híbridos, que registraron los mayores aumentos del sector.

  • Los vehículos eléctricos fueron el segmento de mayor crecimiento en abril, con un aumento del 304% en Colombia. FOTO EL COLOMBIANO.
    Los vehículos eléctricos fueron el segmento de mayor crecimiento en abril, con un aumento del 304% en Colombia. FOTO EL COLOMBIANO.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 1 hora
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El sector automotor en el país mantiene su senda de recuperación este 2026. En abril, los colombianos matricularon 26.787 vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento del 54% frente al mismo mes de 2025.

En el acumulado entre enero y abril, el mercado alcanzó 100.446 unidades, con un aumento del 49,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Según Fenalco y la Andi, estos resultados reflejan un repunte generalizado en la demanda de vehículos nuevos en el país.

El mayor dinamismo del mercado proviene del segmento de energías limpias. Los vehículos eléctricos registraron un crecimiento del 304% en abril, con 5.192 unidades vendidas. En lo corrido del año, ya suman 14.541 matrículas.

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Por su parte, los vehículos híbridos crecieron 76% durante el mes, alcanzando 7.476 unidades. En el acumulado de 2026 (enero - abril) , este segmento llega a 27.238 vehículos, consolidándose como uno de los principales motores de la transición energética en el sector.

¿Qué marcas y modelos lideran el mercado?

En abril, Kia se posicionó como la marca con mayor número de venta en Colombia, con 12,3%, seguida por Renault (10,5%). Algo destacable es que Tesla logró el 9,9% del mercado, Más abajo se ubicaron Mazda (7,6%) y Chevrolet (7,5%).

En cuanto a modelos, el Tesla Modelo Y lideró las ventas con una participación del 8,5%. Le siguieron la Renault Duster (4,0%), el Kia K3 (3,4%), la Mazda CX-30 (2,9%) y el Mazda 2 (2,5%).

Antioquia y Medellín, protagonistas del crecimiento regional

Antioquia se consolidó como la segunda región con más matrículas del país, solo por detrás de Bogotá. En abril se registraron 5.389 vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento del 73,9% frente a las 3.099 unidades del mismo mes de 2025.

Entre enero y abril, el departamento suma 19.463 matrículas, con un incremento del 58,6%. Estos resultados posicionan a la región como uno de los principales aportantes a la recuperación del sector.

En Medellín y el Valle de Aburrá se matricularon 5.136 vehículos en abril, con un crecimiento del 75,9%. En el acumulado anual, esta zona alcanza 18.378 unidades, lo que equivale a un aumento del 59,4%.

Rionegro también mostró un desempeño destacado, con 185 matrículas en abril, un crecimiento del 54,2% y un acumulado anual de 751 vehículos, con un aumento del 61,5%.

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