“Ya tenemos el permiso de introducción que nos entregaron por 10 años para distribuir nuestros aguardientes en Antioquia. Ya hicimos los primeros envíos, pero aún no hemos podido salir al mercado porque todavía falta un proceso más, que es el estampillado del aguardiente. Con ese estampillado el Departamento cobra las rentas por consumo a nuestros destilados. No hemos podido todavía salir porque están haciendo falta esas estampillas. Estamos a la espera de que nos den la posibilidad de hacerlo”.

“No lo sabemos, eso ya es una situación que manejan directamente desde rentas departamentales . Eso sí, estamos requiriendo a través de nuestro distribuidor en Antioquia para poder estar en canales porque sin esto no podemos competir”.

“Desde el punto de vista estratégico lo que consideramos es que el Aguardiente Real de la Fábrica de Licores de Antioquia era muy similar al Amarillo de Manzanares . No nos hemos parado en ningún momento a analizar si eso fue conveniente o no fue conveniente para la marca aguardiente amarillo de Manzanares, porque lo que consideramos como filosofía y seguimos considerando el día de hoy, es que ese aguardiente tenía unos rasgos supremamente similares al punto de verse como parte de una copia de lo que es el Amarillo de Manzanares. Y eso fue lo que propusimos ante la Superintendencia y que se dirimió en principio con la medida cautelar. Y ahí en adelante, pues estamos esperando qué va a decir la Superintendencia de fondo al respecto de este tema.

“Lo cierto es que nosotros no nos hemos sentado en ningún momento a pensar que eso pueda servir o no en el impulso del Amarillo de Manzanares, porque esa no ha sido inicialmente ni será la idea de Industria Licorera. Lo que buscábamos era que un producto que nació dentro de nuestro territorio desde hace tantos años y que sufrió una transformación e innovación tan interesante, pues se le respeta la propiedad que existe sobre él”.