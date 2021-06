“Que el hecho de haber perdido nuestra sede, con toda la ilusión que teníamos, no sea disculpa, no sea un argumento para no exigirnos al 500 % para lograr la meta que todos queremos”.

REINALDO RUEDA

Director Técnico de la Selección Colombiana de Fútbol, ayer en rueda de prensa, al transmitir la confianza a los hinchas de que los jugadores y el cuerpo técnico ofrecerán el mayor compromiso en la Copa América.