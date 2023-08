Por Juan David Escobar Valencia - opinon@elcolombiano.com.co

En 1918, un barco encalló en la isla Lord Howe, hábitat de varias especies únicas en el mundo, al noreste de Sídney, Australia. Unas ratas que hacían involuntariamente parte de su tripulación se asentaron en la isla y en pocos años la invadieron, ocasionando la desaparición de 6 especies de aves, 13 de invertebrados y 2 de plantas, sin contar con las afectaciones a los bienes de los humanos de la isla. Parecía imposible recuperar la isla de semejante plaga, sin embargo, con mucha determinación, esfuerzo y voluntad, en 2015 inició una campaña de erradicación que ha permitido la reaparición de muchas especies diezmadas y desde julio de 2021 no hay reportes de roedores en la isla.

Medellín, una ciudad donde pudieron formarse y consolidarse instituciones y propósitos únicos en Colombia, fue invadida hace casi 4 años por una tribu cleptómana de nativos y advenedizos patrocinados por una plaga que se tomó a Bogotá desde hace más años, que ha logrado esquilmar a la ciudad y las instituciones que permitieron su avance.

A las plagas no les importa la destrucción de todo, incluso de represas, pero especialmente necesitan que los individuos de quienes chupan su sangre vivan en la podredumbre para que, sin fuerzas y sin futuro, solo puedan seguir siendo víctimas. ¡Por eso se metieron con los niños! Canallada que no tiene perdón posible. Desangraron programas como “Buen Comienzo”, quitándoles la comida a los niños, y no debe ser casualidad que estemos sufriendo una impresionante plaga de drogadicción infantil en las escuelas y colegios, convertidos en expendios de drogas como el “tusi”, una mezcla de componentes de LSD y éxtasis.

Así como en Lord Howe, en las elecciones del 29 de octubre debe concretarse la expulsión de la plaga que quiere acabar con la ciudad y debe ser erradicada desde enero 1 de 2024. Ese día para empezar, las Empresas Públicas de Medellín deben ser desparasitadas desde el sótano hasta la azotea, porque sin sus recursos es imposible reconstruir todas las instituciones que casi han desaparecido. Es posible. Federico Gutiérrez tiene de sobra la experiencia y determinación de hacerlo, así como la ausencia absoluta de temor para enfrentarse a la delincuencia. Necesitará un Concejo Municipal de lujo que sea su aliado, y el Centro Democrático tiene un excelente grupo de candidatos de diversas pero excelentes trayectorias y experiencia, con enormes ganas de servir.

Así como cuando se fumiga un edificio, hay que hacerlo simultáneamente en todos los apartamentos para que las cucarachas no se refugien en donde no se hizo. Por eso hay que votar bien en todos los municipios del Valle de Aburrá, y por lo mismo no escoger a un roedor para la Gobernación.

Si empezamos por las ciudades, la limpieza que debemos hacer en las elecciones presidenciales de 2026 será menos difícil. Cuando no combates las plagas, no solo terminas siendo su víctima sino su cómplice. Para “botar” a las plagas, no debes “votar” por ellas.