Querido Gabriel,

¿Podrías contarnos un poco más del rol del maloquero?, pregunté. Martín Von Hildebrand, maestro de maestros, miró al cielo como para invocar las palabras correctas. En la sociedad occidental vemos a veces el liderazgo como un privilegio relacionado con el poder y la riqueza. Sin embargo, el caso del maloquero es muy distinto. Te invito a conversar del “cuento” de Martín sobre el maloquero y su maloquera, unidos con el chamán y el cantor, encargados de ordenar el mundo y celebrar el universo. ¿Conversamos también de cómo los Tanimuka y otras culturas ancestrales amazónicas colombianas podrían tener las claves para el nuevo liderazgo empresarial, social y político que necesitamos en estos tiempos?

La Maloka, que como comprenderás es mucho más que un edificio, fue entregada a la humanidad por Yaifosirimaki, el jaguar, como respuesta a una solicitud directa. “Somos gente y queremos manejar mundo”. Es, al mismo tiempo, calendario, reloj, mapa, templo, hogar, lugar de festividades, espacio para la celebración de los muertos e instrumento mágico para navegar la existencia. El maloquero no es exactamente el equivalente al político: va más allá. Es el responsable de manejar este modelo del universo para el bien de la naturaleza y de su comunidad.

El maloquero es fundamental. Le corresponde hacer cumplir la ley de origen, las leyes de la naturaleza. Su principal tarea es mantener el bienestar de su gente. Debe cuidar la economía y distribuir la riqueza con sabiduría. Le corresponde servir a las personas, no servirse de ellos. “El maloquero no manda, da ejemplo, no tiene poder, tiene autoridad”, explica Martín.

Ser maloquero no es fácil, implica sacrificios y entrega absoluta. No se puede ir, porque si se va le hace daño a la Maloka. Debe hacer dieta, comer bien, para poder mantener su conexión con la vida y un buen carácter. Sus principales rasgos son la amabilidad, la bondad y la paciencia. Debe estar dispuesto, siempre, a dar y a compartir. “El indígena no mezquina ni cuando recibe ni cuando da”, aplica con mayor exigencia para él.

El maloquero no existe sin otros con quienes ejerce un liderazgo colectivo. Primero está la maloquera, “la madre de la comida”, responsable de hacer aparecer. “No hay maloquero sin maloquera”. Se requiere un balance de energías masculina y femenina para el cuidado de la comunidad. Recibe consejos del chamán porque un líder no puede jamás alejarse de la dimensión espiritual, ligada intímamente con la salud. Tiene también al cantor, responsable de mantener vivos el mito y el rito que conectan con las leyes de origen.

Provoquemos la tertulia con un ejemplo de Martín que dice mucho del talante de un buen maloquero. “Si alguien está equivocado, él no lo regaña pero en la noche cuenta un mito alusivo al problema en cuestión. Toda la comunidad sabe, desde luego, a qué se refiere. Si la persona no cambia su comportamiento, lo llama a un lado, le cuenta la historia de alguien que cometió un error y, al final, le pregunta: ¿Será que a usted le está pasando lo mismo?”.

Asombra descubrir esta sabiduría que tenemos tan cerca y a la vez tan lejos en nuestros hermanos indígenas. El servicio por encima del poder, inspiración más que explicación, consejos en lugar de regaños, propuestas en vez de órdenes: ¿serán estas las bases para un nuevo modelo de liderazgo a la medida de esta nueva era?