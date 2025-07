Por José Guillermo Ángel R. - memoanjel5@gmail.com

Estación Seguridad, a la que llegan los que creen que la Inteligencia Artificial sabe por ellos y así ahorran cerebro, los que entienden de geografía y saben dónde están y con qué recursos (ventajas comparativas) cuentan, los que practican la ética y van disminuyendo miedos, los que han leído El Quijote varias veces porque ese libro no para de enseñar, los que revisan sus orígenes para rescatar saberes funcionales, los que demuestran que la tabla periódica de los elementos contiene la suerte del planeta, los que miran al cielo y entienden la razón de las matemáticas, los que saben de organismos y contenidos necesarios para que la vida exista y se mantenga en orden, los que admiten que las materias primas son hechura de la naturaleza y sólo ella las produce, los que tienen claro que la política es mejorar al otro y no una manera de confundirlo, los que no tienen miedo a la verdad porque ella es el camino al entendimiento, los que no son gordos ni flacos ni feos ni bonitos sino formas de manifestación de lo que está vivo, los que no aparentan porque de todas maneras nada cubre lo que uno es, etc. Y es claro, el más seguro es el que sabe.

Pero en las propuestas que nos hacen (que responden más a un objetivo de marketing que social), los saberes se presentan como asuntos viejos y de proceso lento que hoy están siendo superados por las máquinas a las que les delegamos funciones cerebrales somo calcular, saber escribir, reflexionar sobre un tema, entender algo por sus resultados y no por su causa, en fin, la idea es que todo está a un click y ya no hay razón para la observación, la búsqueda, la comparación, el ingreso en la experiencia ni la confrontación. Y así, un cerebro que solo asimila resultados algorítmicos, que no hace preguntas con sentido porque ahí está de inmediato la respuesta, se atrofia y ralentiza, y en este proceso anula lentamente la mente hasta llegar a ser una entidad idiotizada.

Son aprendizajes urgentes todos aquellos que vuelven a rescatar la función del cerebro (y si se quiere, también de la neurona): saber calcular (no que lo haga la máquina), entender a qué se debe la vida (el agua en especial), cuáles son los efectos marginales de un hecho político, económico, científico o social; conocer la historia (somos producto de ella), entender que la gramática es el pensamiento del lenguaje y el mundo son palabras que no van al zar y solo gramaticalmente se entiende, que saber escribir es pensar en orden y que todo conocimiento proviene de la observación y las posibilidades de la información. Y bueno, saber, conocer y entender, es saber que estamos vivos.

Acotación: No lo más rápido es lo más efectivo. La lentitud debida es la que es eficiente porque llega al objetivo encontrando saberes nuevos en el camino.