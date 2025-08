Por Juan Camilo Quintero M. - @JuanCQuinteroM

Indignación, rabia, dolor, es lo que millones de colombianos sentimos esta semana al escuchar el fallo condenatorio al Expresidente Uribe. Como lo he manifestado en varias columnas, un gran patriota, el mejor presidente que ha tenido mi generación. Logros contundentes cuando el país estaba al borde del abismo: reducción de secuestros extorsivos, de tomas guerrilleras, recuperación de zonas rurales, en un momento en que la confianza del país había sido devastada por episodios tan crueles como el de aquella mujer que murió ante los ojos del país víctima de un collar bomba que la guerrilla le había colocado. Cuando el país estaba en manos de bárbaros, Uribe dio el timonazo que nadie se había atrevido a dar y combatió a la criminalidad con valentía y contundencia. El resultado: un país que retomó el rumbo, pero más importante aún que recuperó la confianza en la institucionalidad y, más importante aún, en su propio destino.

Y vaya paradoja, gracias a ese período de prosperidad que gestó y dejó Uribe, Gustavo Petro pudo ser Presidente. Es que no hay duda de que cuando las cosas van por buen camino, cuando la violencia, las bombas, los asesinatos y los secuestros dejan de ser el pan de cada día, las sociedades empiezan a ser más exigentes, a pedir mejores condiciones de vida, de acceso, lo que en tiempo de guerra apenas si nos interesa termina la guerra cobra relevancia. Y está muy bien que así sea, el peligro es cuando estas banderas son asumidas por populista y demagogos como el actual Presidente, que no hay que olvidar que incendió el país por una reforma tributaria con una carga impositiva mucho menor que la que él mismo promovió.

Petro ha hecho todo mal y si su gobierno no ha naufragado es justamente por el legado de Uribe, un defensor de la institucionalidad y un respetuoso de las normas. En qué país estaríamos hoy si el condenado fuera Petro, en que país vamos a estar el año entrante si de manera legítima pierden las elecciones. Acatarán la voluntad del pueblo o volverán a incendiar el país. Más importante en este momento parece preguntarnos qué vamos a hacer los colombianos en un escenario así.

Preocupa sobre manera ver como la condena de Uribe está manchada de ideología. Lo sucedido la semana pasada es un precedente nefasto que abre la puerta para que se instale una dictadura. Quien no piense como ellos será encarcelado parece ser el mensaje. Si esto le pasa, Uribe qué podemos esperar los colombianos de bien cuando vengan por nosotros.

Estamos frente a un reto de dimensiones mayores, no es momento de titubear, es momento de actuar, es decir, necesitamos unidad en los candidatos, no financiar candidaturas que no entren en coalición, apoyar congresistas coherentes. Ojo con caer en la trampa de los Lizcano, los Roy, las Mohamad, son petristas tratando de mostrarse contrarios a sus creencias para ganar votos despistados.