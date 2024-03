Por Juan Carlos Manrique - Jcmanriq@gmail.com

Desde hace muchos años tengo la fortuna de dictar la clase de “Estrategia y sostenibilidad” en las especializaciones de administración de la Universidad Javeriana en Bogotá.

Este año, para la última sesión organicé la clase en un salón especial que se llama Design factory. Es un salón que invita a la creatividad, a la innovación y a tener conversaciones existenciales. Cuenta con una cocina, tableros especiales y una tienda de la confianza. Esta tienda ofrece chocoramos, galletas, papas margarita, bon bon bum, entre otros. Existe una carta con los precios de los productos. Cada persona escoge lo que quiere y deposita el valor de la compra en un frasco abierto. Para el momento de empezar la clase, el frasco estaba lleno de billetes. Al terminar la clase, tenía más billetes por las compras realizadas por los estudiantes. Nadie vigila, nadie controla, nadie vende, no hay candados. Es una propuesta de plena confianza. Es la tienda de la confianza. Yo la llamaría la tienda de la cultura.

Me sorprendió gratamente esta iniciativa. Conversando con dos amigos, les conté esta historia y uno me dijo que en su conjunto residencial tenían la misma iniciativa. Una tienda de la confianza con productos como leche, huevos, también chocoramos, galletas, bon bon bum, gaseosas, agua, paletas, entre otros. Lo más interesante de esta versión de la tienda de la confianza, es que los más juiciosos en pagar son siempre los niños del conjunto.

Todos los meses, en la caja donde los residentes depositan los pagos en efectivo queda más dinero en relación con los productos vendidos. ¿Por qué? Porque en muchos casos, por ejemplo, alguien que compra un mini chocoramo de mil pesos paga con un billete de dos mil y no retira las vueltas. En esta súper cultura de confianza todo está abierto. No hay cámaras, no hay contralorías, no hay procuradurías.

Disfrutando de estas dos versiones de la tienda de la confianza, me pregunté qué pasaría si alguna de estas tiendas fuera administrada por Olmedo López, uno de los líderes de la red de los carrotanques de La Guajira, quien hace seis años en la campaña al Senado por el movimiento #Decentes, propuso: “Decentes nace para quitarle $50 billones a la corrupción que se roban en Colombia cada año. Vamos de frente contra los corruptos. Es necesario derrocarlos. No vote por corruptos, vote por decentes”. Vea pues, los decentes hablando de derrocar. Definitivamente son muy decentes.

Tan decentes como los del clan Torres, tan decentes como los que están generando la crisis de los medicamentos, tan decentes como los que siguen asesinando a los líderes sociales, tan decentes como los que desde el Icbf son indolentes con la vida de miles de niños, tan decentes como los que tienen secuestrada la Agencia de Seguridad Vial. Y la lista de decentes continua. ¿Queremos más decentes?

Se les tiene la solución. En vez de multiplicar por millones la cultura de las tiendas de la confianza, lo que debemos hacer es una constituyente. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Además, como lo recuerda @Aulogelio, ahora sí René Higuita podrá ser un honorable constituyente. Fantástico. ¡juepa je!