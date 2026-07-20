El gran limbo mundial

Por Juan José García Posada - juanjogarpos@gmail.com

Un ejercicio elemental y simple de revisión de noticias del mundo y del país, nos conduce a concluir que hoy, terminado el festival del Mundial de fútbol, los medios de comunicación no atinan al establecer nueva agenda informativa y se envuelven en una búsqueda estéril de noticias de última hora. Tanto en la culta y sabia Europa, como en el extremo Oriente, en las Américas y en el país en que solemos madrugar para impresionarnos con hechos de cada amanecer, el vacío noticioso es inquietante. Como si faltara imaginación para llenar la planilla de titulares diurnos y nocturnos. Ya quedó definido ayer cuál es el mejor equipo futbolero del mundo. Como si estuvieran resueltos de modo automático problemas y afanes de una humanidad que no puede vivir sin titulares.

Quién sabe qué acontecimientos nos deparará el destino en las horas próximas, qué nuevos desarrollos habrá en el estrecho de Ormuz, de qué modo se incrementarán los riesgos de un estallido universal, qué suerte correrá la guerra entre Moscú y Kiev, y más cerca en nuestro propio entorno febril, en qué terminará el pleito entre la terquedad y la arrogancia petrista, y las nuevas demostraciones de fortaleza del nuevo jefe del gran bloque democrático instituido en las pasadas elecciones colombianas. Lo cierto es que estamos en un limbo informativo. No pasa nada. Pero todo sigue pasando. Como si el periodismo dejara de tener una razón de ser y la noción de actualidad quedara borrada del horizonte. Lo actual puede ser cualquier cosa, los alardes de fidelidad democrática de un senador, las rabietas de un presidente ya próximo a volver al pavimento, la resistencia del líder a disfrutar su jubilación, las sorpresas con las designaciones de ministros y colaboradores del próximo gobierno, etc. y, en fin, todo aquello que ayude a configurar la lista de los sucesos llamativos de cada madrugada, no importa si carecen de trascendencia y entran en el panorama de lo irrelevante.

Uno como simple observador, incapaz de resistir la necesidad de noticias porque sí, se pregunta con todo derecho si se justifica o no que el periodismo entre en un período de vacaciones, mientras se busca lo relevante, lo importante, lo de verdad interesante, en lugar de estar inventando pretextos para mantener atentas la sintonía y la audiencia, así lo que en apariencia esté pasando carezca de valor como factor determinante de la atención pública. No hay a la vista otro mundial de fútbol. Abundan las posibilidades de titulares y la invención de presuntos hechos de gran magnitud, pero cualquier profesor, estudiante o espectador, sabe muy bien que el ingreso en este período de incertidumbre informativa, en este limbo periodístico, porta un mensaje para que en las salas se redacción se piense, como queda dicho, si se justifica o no adoptar un justo y saludable período de vacaciones, para inventar o descubrir nuevos temas y poner en discusión una verdad bastante controvertible, en la que hemos creído siempre, consistente en que sin periodismo, el mundo sería diferente.

¿Qué es lo irrelevante, qué puede suceder en un mundo en que no pase nada, como entiendo que les pasa con frecuencia a los habitantes de Nueva Zelanda, cuando los titulares de la prensa local respectiva sólo alcanzan a anunciar algún acontecimiento como la presentación de un coro internacional ante una audiencia multimillonaria, acostumbrada a que no haya noticias, al menos del calibre y la trascendencia de las que solemos conocer en el resto del mundo?