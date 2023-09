Por Melquisedec Torres - @Melquisedec70

“Yo no sé si por esta verdad tengamos nosotros algún problema”, dijo el 20 de junio pasado Elda Neyis Mosquera, Karina, temida excomandante del Frente 47 de las Farc. Lo dijo ante el Tribunal de Bogotá, Sala de Justicia y Paz.

Karina fue la primera y única mujer en ocupar la comandancia de un frente de las Farc; asoló varios departamentos, su nombre causaba terror; en 2008 se entregó y sometió al sistema de Justicia y Paz, confesó sus horrendos crímenes y la condenaron a 33 años de cárcel; goza de libertad.

La verdad, o verdades, a la que se refirió Karina, durante dos horas y media:

1. “Repito, en ese tiempo ya no se sabía quién era el dirigente de partido ni quién era dirigente de Farc, ahí hubo una revoltura”, dijo en la audiencia, hasta ahora desconocida para el país. “Siempre, de cada reunión, donde estaban los de Farc, UP y PCC, a los dos tres días salía el comando rojo, un comando de limpieza, y prontico estaba la muerte selectiva o colectiva de los del EPL”.

2. Que las Farc tenían unas “autodefensas de masas de partido, que eran para escoltar a miembros del PCC y UP”, y “pasaron a ser milicianos bolivarianos, dirigidos por Farc”. Contó que ella fue escolta, como guerrillera, de dirigentes de UP y PCC en campañas políticas y en ejercicio de cargos; entre otros a la entonces alcaldesa de Apartadó, Diana Cardona (asesinada en 1990). También menciona a Gustavo Arenas (exdiputado de Antioquia, UP) y Nelson Campos (exalcalde de Apartadó, PCC).

3. Que la matanza a manos de las Farc de desmovilizados del EPL, convertido en grupo político en los años 90 no obedeció, como se ha dicho siempre, a que los consideraban traidores a la causa revolucionaria, sino que ocurrió por rivalidad política a favor de la UP. “El EPL tenía mucho auge político en el Urabá... le estaban quitando muchos votos a la UP... era una amenaza política para la UP”.

4. Que las Farc controlaban al sindicato Sintrabanano y el EPL a Sintagro; que en ocasiones las Farc se hacían pasar como miembros de fuerza pública para asesinar. Y que el objetivo final de las Farc era tomarse el poder político por medio de la UP, y luego militarmente con sus fuerzas.

5. Ratifica declaraciones de Marco Fidel Giraldo, alias Garganta, en el mismo sentido; Giraldo fue miembro confeso de los comandos rojos de las Farc; Karina dice que para las Farc él era como un “Popeye” (jefe de sicarios de Pablo Escobar).

6. Que el PCC y UP le festejaron a las Farc la celebración de sus 27 años de fundación con 500 invitados por 3 días en Urabá; que todo el trabajo de adoctrinamiento de la JUCO (Juventud Comunista) de la que ella fue miembro, se encaminaba a una fase final: pertenecer a las Farc en armas.

7. Y afirmó, sin que nadie de la audiencia le pidiera ampliar o precisar, que sí hubo ajusticiamiento de miembros de la UP a manos de las Farc.

