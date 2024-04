Por María Luisa Zapata Trujillo - JuntasSomosMasMed@gmail.com

¿Se puede estudiar cómo mirar el futuro?, pregunté con curiosidad durante un ejercicio con el Parque Explora y su talentoso equipo, donde fuimos invitados a pensar sobre el futuro. Me sorprendió descubrir que sí, existen varias carreras y estudios para proyectar el futuro. No es esoterismo sino método, disciplina y visión. Desde cursos en Coursera hasta programas como los del Instituto Maragnoni de diseño, en los que se plantea el diseño de futuros.

Un futurista global, como se denomina Benjamin Talin, nos plantea que el estudio del futuro no consiste en hacer predicciones, si no en considerar las múltiples posibilidades que podemos construir. Nos invita a reconocer que hay múltiples escenarios futuros y a considerar que el mismo es un entorno incierto y complejo, por ende, abordarlo requiere de educar nuestra visión para que las decisiones de hoy influyan positivamente en lo que sucederá mañana. La invitación es a que tomemos parte activa y protagónica de la construcción de ese futuro posible, no actuemos como espectadores, aunque para algunos esté lleno de miedos y para otros esté lleno de esperanza, es complementariedad, y diferentes perspectivas serán claves para tomar las mejores decisiones, porque el futuro lo construimos ya.

Nuestra historia nos presenta desafíos que no hemos sido capaces de resolver del todo. Como humanidad hemos avanzado, pero debemos aprovechar las nuevas tecnologías y otras herramientas para hacernos más fuertes. Debemos ser como unos cyborgs de las emociones y valores futuristas, donde aprendamos a ver mejor, a hacer mejores conexiones para ser más incluyentes. Tracemos caminos que reflejen lo mejor de nosotros mismos, tanto en lo individual como en lo colectivo, para construir un futuro que sea representativo de un colectivo de seres humanos que buscamos el bienestar común. Es nuestra responsabilidad.

Lydia Caldana, estudiosa del tema, plantea que ese futuro será mejor en la medida que haya más cerebros construyéndolo y tomando decisiones al respecto; de nuevo, sin inclusión no hay ilusión. Es así como celebro que existan cada vez más espacios diversos para pensar, fomentar una mirada crítica y promover la reflexión sobre los temas que debemos resolver. Celebro, que tanto personas con sesgos positivos como el mío y otros con una mirada más aterrizada y temerosa, nos sentemos a la mesa para prepararnos. Que nos demos el tiempo y el espacio para mirar los problemas desde múltiples ópticas, que abordemos escenarios en donde la tecnología, lo ambiental, la cultura, lo político y lo socioeconómico, nos lleve a imaginarnos escenarios posibles en los que los retos de hoy ya no existan, porque fuimos lo suficientemente inteligentes para construir, a pesar de los paradigmas limitantes de hoy y con las bondades y valores que empiezan a emerger y que nos llevan a crear valor para todos.

Entonces, como la curiosidad del tema quedó activa, me voy a sumergir para estudiar el manifiesto italiano “declaración del futurismo” (recomendación de Pipe Espinal, un futurólogo de confianza) el cual emergió en los años 1900 como parte del movimiento futurista y que nos llena de inspiración por estar cargado de atributos de coraje y visión.