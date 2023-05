Por Dany Alejandro Hoyos Sucerquia - @AlegandroHoyos

Más de 80 días sin una persona en propiedad en el Ministerio de Cultura de Colombia es una muestra de la importancia de la cultura en el país. Sin embargo, no es sólo para los políticos, —que utilizan los artistas para conseguir votos, para hacer más visibles sus campañas y volver el arte un espectáculo electoral—, sino para la gente del común, que a veces se llena la boca diciendo que apoya la cultura, pero cuando hay un evento rebusca a ver quién le regala una boleta.

A los paisas todavía nos cuesta meterle platica a la cultura. Para ir a un evento cultural, una obra de teatro o concierto, lo pensamos dos veces. Parecemos de azúcar, si llueve no salimos. No podemos olvidar que Paul Macarney canceló concierto en Medellín porque no se vendieron boletas. La excusa más común es: “Es que la boleta está muy cara y no hay plata”. Ah, pero las boletas para Bad Bunny y para Daddy Yankee no fueron regaladas y esa vaina se llenó.

Nuestra sociedad acostumbrada a la queja se lamenta de la deplorable calidad artística que se vende ahora. Sin embargo, somos nosotros los ciudadanos los que volvemos una plaza cultural exitosa. Somos los llamados a exigir artistas de calidad. ¿Cómo? Asistiendo a los eventos. Sí lo podemos hacer. Florece la esperanza cuando Les Luthiers y Fito Paez se llenaron. Es consolador que haya espacios en la ciudad para artistas distintos a reguetón. Por eso tenemos que promover, asistir y replicar más eventos de buenos artistas que no son tan conocidos ni tienen tanta prensa. Por ejemplo, mañana se presenta Pedro Aznar. Un fenomenal cantautor argentino. Uno de los grandes artistas de Latinoamérica que hizo un hilarante montaje musical con la filarmónica de Medellín. Un magistral espectáculo para acariciar los tímpanos y recrear los sentidos. Qué lindo sería ver el teatro a reventar.

No quisiera entrar en detalles comunes de las ventajas que tiene para una sociedad una programación cultural de calidad, pero si los quiero invitar a apoyar la cultura no solo en redes. Démonos la oportunidad de conocer nuevos artistas, eso hará que nuestra mente se expanda. La cultura se apoya consumiendo arte. Valorando a los artistas. No solo llamándolos para recoger fondos. Está en nuestras manos convertir a Medellín en buena plaza de artistas, donde podamos subirle el nivel al arte. Aunque a nuestros gobernantes no les interese la cultura, mostremos que a nosotros sí. Llenemos teatros, vamos a las exposiciones, a los conversatorios, que la cultura se construye de manera activa.

Con la misma fuerza que tenemos para protestar cuando un evento es malo, celebremos con más ganas cuando un espectáculo nos gustó. Si un show nos pareció bueno volvámonos evangelizadores, que el voz a voz positivo sea más grande. El arte es la forma que tenemos los artistas de demostrar nuestro amor por el mundo, y una ciudad que disfruta el arte construye un futuro de amor colectivo más fuerte.