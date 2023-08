Por Juan David Escobar Valencia - opinion@elcolombiano.com.co

Hace 4 meses propuse un “test” de 17 puntos que sirviera de guía para evaluar periódicamente la implantación del modelo marxista en este país, que todos los días se parece más a lo que la dictadura chavista hizo con el suyo. (En qué etapa del chavismo está su país. Test rutinario).

Por limitaciones de espacio, y mías, el “test” no tiene todas las variables para hacer un monitoreo más granular de la implosión del país, pero creo que incluye las principales. Algunos colombianos y extranjeros, especialmente en Europa y en Washington DC, que no han podido, o querido, entender que el país tiene un gobierno marxista con el objetivo de implantar dicho modelo, continúan creyendo que el pésimo desempeño del primer año del gobierno del “cambio catastrófico” es porque son solamente ineptos. Coinciden con lo que Bob Hope decía: “No sé qué es lo que tiene la gente en contra del Gobierno; ellos no han hecho nada”. Pero esa no es completamente la situación. Ellos son extremadamente eficientes en el cumplimiento de su propósito verdadero que es hacer colapsar al país.

Quienes no comprenden esto, permanecen en un onanismo idealista diciendo que no hay de qué alarmarse pues las instituciones están funcionando y poniéndole límites al gobierno. El país solo tendrá Fiscal hasta principios del año entrante, si es que el elemento químico de número atómico 82 no se anticipa. La amenaza disfrazada de regaño que la cabeza del gobierno hizo a sus ministros por su malísimo trabajo en el primer año, la cual se trasladó de estos a sus viceministros, es el preámbulo de una nueva repartija de puestos burocráticos para comprar a los mercenarios congresistas de varios partidos políticos y otros grupúsculos saprófitos, que lubrique la aprobación de las reformas que no concretaron en el primer semestre y las que vienen en camino. Estos parásitos del legislativo salivan porque saben que el precio de sus votos ha subido.

Cuando se enfrenta a actores destructivos y perversos, la ingenuidad y el buenismo fundamentalista de las víctimas es más peligroso que la maldad de los victimarios.

En el “test” mencioné en los puntos “2.d.” y “6.d” los temas de la educación y la expropiación respectivamente. Si duda que el proceso de “venezolanización” del país está firme y en marcha, averigüe cuáles son las verdaderas intenciones detrás del proyecto de reforma a la Ley 30 de educación y del proyecto aberrante y dictatorial de “expropiación exprés” que se incluyó en el Plan de Desarrollo 2022-2026.

El “optimismo” impide entender que el propósito de los marxistas es la eliminación de todo lo privado para que sea el Estado el único proveedor, determinador y dueño de: la educación, tierras, salud, pensiones, servicios públicos, medios de comunicación, justicia, etc.

Y si la implantación legal fracasa, queda la opción del “Plan B-alcón” y la activación de la “milicianización” al estilo venezolano, que con tanta claridad ha advertido Carlos Alonso Lucio, que como la canción del Trío Matamoros, dice: “yo que conozco el elemento, que va, que va”..