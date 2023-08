Por Juan José García Posada - juanjogp@une.net.co

Terrible, espeluznante, macabro. Tres palabras que encierran la realidad de miles y miles de individuos degradados a la condición de zombies por consumir sustancias alucinógenas. Los engatusaron con la promesa de alcanzar la felicidad si comían, por ejemplo, trufas mágicas, hongos amanita y otras plantas o pastillas psicoactivas. Sí, pasaron a una dimensión de apariencia deliciosa. Muchos dizque vieron a Jesucristo, o anduvieron por un túnel dichoso y los deslumbró una luz fascinante. Pero no se sabe cuántos se quedaron en ese nuevo mundo, perdieron la razón, se mantienen en un estado de imbecilidad, de inconsciencia y de total enajenación. Invaden y asustan en barrios enteros como el de Kensington, en la simbólica ciudad estadinense de Filadelfia, cuna de la democracia, donde los padres fundadores firmaron la Declaración de Independencia en 1776. Ironías de la historia. Hoy se le denomina la ciudad de los zombies.

¿Son los jóvenes, anhelantes de novedades, curiosos y buscadores de experiencias, pero intonsos, ingenuos y manipulables, los objetivos principales de una nueva forma de guerra contra la humanidad? ¿Se encuadra en una variedad de guerra híbrida la incitación persistente al consumo de sustancias y productos psicoactivos, orquestada por medios periodísticos como revistas y publicaciones en internet y por perversos generadores de contenidos, que esconden la peligrosidad de tales compuestos con la propaganda descarada y la defensa sugestiva de efectos como los de ayudar al desarrollo de poderes extrasensoriales, al desdoblamiento y al goce de un universo feliz? ¿Será verdad o será simple especulación conspiranoica? Lo cierto está en que hay una arremetida criminal y supranacional contra los componentes esenciales de la humanidad, ante la cual aterran la indiferencia y la inacción de los gobiernos y los ciudadanos y la pasividad de un sistema educativo enredado en discusiones estériles.

En el periodismo no tenemos permiso para soslayar semejante ofensiva que está diezmando la juventud. Medellín no está libre de riesgos, como no lo están las demás ciudades de todo el mundo. La sola llegada del mortífero fentanilo es una campanada de alerta. Ojalá elijamos a un Alcalde capaz de liderar un frente común de salvación de lo primordial de nuestra sociedad. Como lo he dicho en la sección de Ética Profesional de Cuartillas, el programa de Radio Cipa Estéreo y la Emisora Cultural de la U. de A., el periodismo no debe ser neutral cuando se está ante la evidencia de que son amenazadas la vida humana y los intereses vitales de la sociedad. Hay que defender las libertades, la imparcialidad y la razonable asepsia informativa, pero dentro de límites morales y éticos, jurídicos y de sentido común. No podemos mirar de soslayo o taparnos ojos y oídos (y narices) para escurrir el bulto y dejar que tantísimos individuos sigan cretinizándose en las calles. Todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades con criterio altruista, con sentido de humanidad y coraje, a ver si termina la pesadilla infernal de las legiones de seres felices... pero zombies.