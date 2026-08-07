Crónicas de un Fan Fatal: Estados Alterados decide volver a escucharse

El Colombiano

Hay algo profundamente valiente en una banda que decide desarmar sus propias canciones. No mejorarlas. No actualizarlas. No maquillarlas para las nuevas plataformas. Desarmarlas. Mirarlas desde otro lugar y aceptar que, después de treinta o cuarenta años, todavía pueden decir algo distinto.

Eso es precisamente lo que ocurre cuando una agrupación de rock se atreve a llevar su repertorio al formato sinfónico.

Durante mucho tiempo existió la idea de que una orquesta era el punto de llegada de una carrera, una especie de ceremonia de graduación para artistas consolidados. Pero los mejores proyectos sinfónicos han demostrado que no se trata de un gesto de solemnidad, sino de una oportunidad para redescubrir la música. Una buena canción no necesita solo de guitarras para sobrevivir. Tampoco necesita sintetizadores, baterías o distorsión. Cuando la melodía y la composición son sólidas, pueden respirar en cualquier formato. Y Estados Alterados acaba de recordárnoslo.

Su proyecto Sinfónico no es simplemente un concierto acompañado por una orquesta. Es una nueva lectura de una obra que ayudó a definir el rock electrónico colombiano desde finales de los años ochenta. Canciones como Seres de la noche, El velo, Muévete o La fiebre de marzo ya hacen parte de la memoria musical del país. Muchos las descubrieron en casetes o vinilo; otros en CD, en emisoras universitarias o en plataformas digitales. Ahora llegan envueltas por el sonido de más de setenta músicos y eso cambia la manera de escucharlas.

El formato sinfónico obliga a detenerse. Allí aparecen armonías que antes pasaban inadvertidas, melodías escondidas entre sintetizadores y emociones que el volumen del rock mantenía contenidas. Por supuesto esto no reemplaza la versión original, sino que es como regresar a una casa de infancia muchos años después. Las paredes son las mismas, pero quien entra ya no es la misma persona.

También hay algo profundamente generoso en este tipo de apuestas. Porque una banda podría limitarse a repetir el repertorio que el público espera. Sería más sencillo. Más rentable, incluso. Sin embargo, reinterpretar un catálogo exige desprenderse de las certezas, confiar las canciones a otros músicos y aceptar que el resultado ya no pertenece únicamente a quienes las compusieron.

En ese sentido, los proyectos sinfónicos cumplen una función cultural mucho más importante de la que solemos reconocer. Acercan públicos que rara vez coinciden. El fanático del rock descubre la riqueza de una orquesta. El amante de la música académica encuentra en el rock una complejidad que quizás nunca había explorado. Ambos terminan escuchando las mismas canciones desde lugares distintos.

No es casual que tantas agrupaciones importantes del mundo hayan decidido recorrer ese camino. Tampoco debería sorprender que Colombia empiece a construir su propio legado en esa dirección.

Que este formato Sinfónico de Estados Alterados llegue además editado en vinilo tiene un valor simbólico enorme. En tiempos donde la música parece consumirse con la velocidad de un desplazamiento de pantalla, apostar por un formato físico significa reivindicar la escucha atenta, el objeto, el ritual de poner un disco y verlo girar.

Las grandes canciones nunca terminan de escribirse. Cambian con quienes las escuchan, con las épocas y con los formatos que las acogen. Por eso, cuando una banda como Estados Alterados decide desacomodarse para volver sobre su propia historia, no está celebrando el pasado. Está demostrando que las canciones verdaderamente importantes siempre encuentran una nueva forma de seguir sonando.

Y el próximo viernes 14 de agosto en el Teatro Universidad de Medellín, podremos ver y disfrutar de esto. Estados Alterados y la Filarmónica Metropolitana, nos presentarán un show sui generis que nos abrazará con canciones que se convirtieron en la banda sonora de nuestras vidas.