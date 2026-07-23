El jardín de Epicuro: Los Join Venture del vino

Dice la teoría jurídica que un joint venture (o empresa conjunta) es una alianza comercial en la que dos o más empresas independientes unen recursos, capital y conocimiento para llevar a cabo un proyecto específico o expandirse a un nuevo mercado. Las partes mantienen su autonomía legal pero comparten riesgos y ganancias. El mundo del vino no ha sido ajeno a estas uniones que por fortuna nos han producido algunos de los vinos mas emblemáticos del siglo XXI.

Algunas famosas bodegas francesas de origen bordelés como el Château Mouton Rothschild o el Château Lafite Rothschild han hecho célebres alianzas con casas como Robert Mondavi de California, Concha y Toro de Chile o Nicolás Catena Zapata de Argentina, para hacer vinos memorables que hoy se consiguen en Colombia.

Una de las primeras y mas famosas alianzas se consolidó en el año de 1979, entre el Barón Philippe de Rothschild, de Chateau Mouton Rothschild en Burdeos, y Robert Mondavi, el viticultor del Valle de Napa. Estos colosos del vino crearon un vino exclusivo, dedicados a la búsqueda de la excelencia, el vino se denominó Opus One, este vino se elabora en 4 parcelas que se encuentran situadas en la parte occidental de la famosa denominación de origen en Oakville en el valle de Napa. La mezcla se hace con las variedades cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, malbec y petit verdot, con una guarda de 18 meses de roble francés. Hoy es un ícono mundial.

Otra alianza afortunada se produjo en el año de 1997 entre la Baronesa Philippine de Rothschild, presidenta del Directorio Asesor de Baron Philippe de Rothschild S.A., y Don Eduardo Guilisasti Tagle, presidente de Viña Concha y Toro S.A., quienes cerraron un acuerdo en sociedad con la visión de crear un vino premium Franco-Chileno excepcional, llamado Almaviva. Se ubicaron en la emblemática zona de Puente Alto en el corazón del valle de Maipo y con las variedades cabernet sauvignon, carménere, cabernet franc y petit verdot, elaboraron un ensamblaje con 20 meses de barrica francesa 73% nueva, un vino inolvidable.

Finalmente en el año de 1999 se produjo una alianza entre las familias Catena Zapata, celebres elaboradores de algunos de los mejores malbecs del planeta y la casa Domaine Barons de Rothschild Lafite, productores de célebres cabernet sauvignon de Burdeos, esta unión produjo el vino llamado Caro, uno de los mejores vinos de la Argentina, mezcla de las dos uvas arriba mencionadas, con viñedos plantados en las zonas de Luján de Cuyo y el valle de Uco, su elaboración tuvo 18 meses de guarda en barricas francesas, una verdadera maravilla, que se debe probar.

Vino: Caro

Bodega: Baron del Rothschild Lafite/Nicolás Catena

Uva: 60% malbec; 40% cabernet sauvignon

Año: 2022

Zona: Mendoza

País: Argentina

Enólogo: Fernando Buscema

Potencial de Guarda: 18 años

Temperatura de Servicio: 17ºC

Importa: Global Wine

Alcohol: 14,5 % AbV