El arte de la primera dosis

Ver tráilers de las series que se avecinan me genera casi tanto placer como entregarme a largas maratones. Un tráiler anticipa el futuro. En dos o tres minutos se condensan los momentos más intensos que se vivirán en diez episodios. En un tráiler se puede contemplar el esplendor de una destreza que cualquier persona que quiera dedicarse a la creación debería dominar: el arte de la síntesis. Es una primera dosis que si se prepara con los ingredientes correctos convierte en futuros adictos a los no iniciados.

En menos de un segundo un gesto se hila con una frase desprovista de contexto, al segundo siguiente el despliegue de una acción estremecedora presenta el abrebocas de un posible desenlace y a continuación algo explota, alguien dispara, una mujer ríe con encanto, un hombre exhibe una mueca de dolor, un niño posa su mano en la huella que dejó una criatura atroz, el último destello de una estrella se apaga en un horizonte oscuro, los ojos opacos de un pequeño héroe dejan ver las hazañas que es capaz de cometer y los momentos más atroces de una batalla dejan en vilo. En un tráiler el tiempo es distinto, maleable, las imágenes no siguen el orden lógico de la trama, incluso algunos sugieren un universo narrativo independiente que coexiste como afluente del cauce narrativo mayor, pero alberga en su andamiaje una vida que el espectador disfruta con la misma fruición con la que devorará la temporada que se anuncia.

En los dos meses que le restan al año, la oferta está inmejorable y antes de que lleguen las fechas de los estrenos más esperados, hago el ejercicio de ver los tráilers como un rumiante: mastico cada imagen y especulo sobre la trama que me envolverá más adelante. Empiezo con The Mandalorian, anunciadísima serie del canal Disney+ que se desarrolla en el universo de Star Wars y cuyo estreno será el 12 de noviembre. Los cascos de algunos stormtroopers, sepultados en ceniza y empalados en lanzas, auguran una historia de extramuros, un héroe temible que vaga por zonas prohibidas de la galaxia, fastuosos paisajes alienígenas contaminados con los cimientos de civilizaciones violentas y tecnificadas. Además, Werner Herzog describe con su voz de leyenda antigua el misterioso oficio de un cazarrecompensas.

Paso a continuación por las primeras imágenes de The Witcher, serie de Netflix basada en el universo de un aclamado videojuego. El cazador de monstruos interpretado por el otrora Superman Henry Cavill caminará como un funámbulo sobre el hilo que separa la luz de las tinieblas. Es un mutante que nació de la hechicería, virtuoso del combate, con ojos en cuyo fondo fulgura la lumbre del infierno, enfrenta monstruos abismados, muchedumbres ciegas y mujeres que seducen con maligna inteligencia. Si la serie cumple con lo que el tráiler promete, el 20 de diciembre no me despegaré de sus ocho episodios. Para contrarrestar tanta oscuridad repito por enésima vez el tráiler de la cuarta temporada de Rick and Morty, que se estrenará el 10 de noviembre. La espera ha sido demasiado larga y al fin llegan nuevos episodios. Las aventuras que alcanzan a distinguirse en su avance parecen más alucinadas que las anteriores. Pero esta euforia no se prolonga demasiado porque voy al tráiler de la temporada final de Vikingos y hay una mancha de tristeza por saber que una de las mejores historias épicas llega a su final. Aunque estoy seguro de que no habrá decepción como con Juego de Tronos. Saltando de tráiler en tráiler anticipo lo que serán las semanas finales del año, llego incluso al día de Navidad, a la segunda parte de Perdidos en el espacio, de Netflix, y acepto desde ya que la nochebuena será para recorrer los confines del universo.