Cuando se oye la expresión “Fino en rama” uno podría pensar que se habla de un bouquet de flores o de un pequeño pájaro cantor, pero no es otra cosa que una de los vinos mas elegantes y sorprendentes que ha producido la humanidad, en la calurosa y gitana Andalucía.

Hace 3.000 años aguerridos navegantes fenicios conquistaban las costas del sur de España y allí plantaban por primera vez la vid en la legendaria tierra de los Tartessos, para el año 1000 a.C. fundan Cadiz y en el 700 a.C. fundan Xera, nuestro actual Jerez de la Frontera. Luego vinieron griegos, cartagineses, romanos, godos y musulmanes manteniendo el cultivo de la vid y produciendo suculentos vinos que ponderó el gran tratadista romano Columela quien no solo habló, sino compró una propiedad para elaborar el gran vino “Ceretensis”.

Como dice el Master of Wine Pedro Ballesteros los vinos producidos junto al mar o los grandes ríos navegables fueron vinos viajeros, vinos de exportación y Jerez tenía el Mediterráneo y el Guadalquivir, estaba en la época y el punto exacto para ser un vino viajero que llegara a todo el mundo. Para que su viaje trascurriera con calidad y sin apuros se decidió encabezar o fortificar el vino es decir añadir un poco de alcohol de uva para subir su graduación y tuviera un viaje tranquilo a cualquier puerto por lejano que fuera. No en vano en el año de 1587 el legendario corsario Sir Francis Drake asaltó la ciudad de Cádiz y su botín mas preciado fue llevar cientos de botas (barriles de 600 litros) de jerez a su amada reina Isabel.

Para el siglo XVIII el vino de jerez era un éxito comercial y fueron los propios ingleses quienes se instalaron en la morena Andalucía para abastecer el sediento mercado del imperio británico. En 1933 se establece Jerez como una de las primeras Denominaciones de Origen de España y sus vinos son reconocidos en el mundo entero.

El vino de Jerez tiene una variedad increíble y va desde los mas secos o “generosos” donde podemos encontrar: Finos, Manzanillas, Palo Cortados, Olorosos y Amontillados, elaborados siempre bajo el sistema de criaderas y solera, típico de la zona, los semidulces o “vinos generosos de licor” donde estarán los Pale Cream, Medium y Cream y finalmente los mas dulces o “dulces naturales” encontraremos el Moscatel y el Pedro Ximénez.

Jerez no es un simple vino de aperitivo (los secos) o digestivo (los dulces) es un vino sorprendente y vibrante que esta de moda en las grandes mesas y es el consentido de los mejores cocineros del mundo, para esta edición un Fino en Rama (sin filtrar) uno de los vinos mas sorprendentes que he probado este 2025, tómelo frio (14ºC) y si le pone un jamón de bellota me lo va a agradecer. ¡Salud!