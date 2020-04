Día 11 de la cuarentena. Me toca hablar de nuevo sobre covid-19. Resulta y acontece que la Real Academia Española (RAE) publicó hace unos días un boletín donde consignó sus apreciaciones ortográficas sobre este tema tan maluco.

1. Podemos decir, dice la RAE, la covid-19 o el covid-19 o, a secas, covid-19 (en algunos contextos, obviamente). Yo opino que “el covid-19” ganará porque suena más natural, seguramente porque otras pestes recientes han resultado masculinas: el zika, el chikunguña, el ébola y, mucho tiempo antes, el mismísimo sida. “La covid-19” puede ser más “gramatical”, por cuanto esto es un acrónimo que traduce “‘la’ enfermedad del coronavirus” (esa D al final es de disease, enfermedad en inglés).

2. Debemos escribir COVID-19, y no covid-19, dice la RAE, pero yo no le obedezco, y me perdonan. Dice la academia que debemos escribirla con mayúsculas sostenidas porque es un acrónimo. ¿Qué cosa es un acrónimo? Es un tipo de sigla que se puede leer como una palabra cualquiera. FMI es la sigla del Fondo Monetario Internacional, mas no es acrónimo porque tenemos que decirla letra por letra. Es imposible leerla corrido. SIDA es la sigla de síndrome de inmunodeficiencia adquirida y es acrónimo porque la leemos como una palabra cualquiera. Tanto que hoy escribimos sida, como una palabra cualquiera. Hoy covid, a pesar de su poca edad, es una palabra, lamentablemente, cualquiera: por eso la escribo con minúscula.

Me faltó contarles que las siglas-acrónimos funcionan así: cuando tienen cuatro letras o menos, escribimos todas estas en mayúscula. Por eso escribíamos SIDA y por eso un médico nos manda un TAC (tomografía axial computarizada), que hoy también podemos escribir tac.

Cuando tienen más de cuatro, pilas pues, podemos escribirlas con minúsculas. Como los acrónimos suelen ser nombres propios, la primera queda mayúscula: la norma nos permite escribir Unicef o UNICEF, pero FARC o ELN, únicamente.

Otra sigla muy famosa que se volvió palabra (o sea, que se lexicalizó, del verbo lexicalizar) es láser (laser: light amplification by stimulated emission of radiation). Si escribimos tac, sida y láser, ¿por qué no podemos escribir covid?

Pero les resumo: la RAE dice que la forma correcta es COVID-19 y que podemos decir la covid-19 o el covid-19.

Curiosidades

El árabe en el castellano

Algunos dicen que tenemos en español unos 4.000 arabismos, palabras tomadas del árabe. Muchas de ellas empiezan por “al”, y las usamos todos los días: alcalde, almanaque (mientras calendario es latina), almohada, alhacena/alacena, albóndiga... Pero también barrio, arrabal, momia. Recuerden que los árabes llegaron a la península ibérica en 711 a las malas (fue una invasión religiosa, musulmana) y los reyes católicos, Isabel y Fernando, los sacaron en 1492. Ocho siglos mal contados.