La primera y la última maravilla

Es difícil hablar de la señora Maisel y no sentir que las palabras todavía tienen inmensas cumbres por escalar si quieren acercarse aunque sea un poco a sus espléndidos tobillos. Es elocuente y mordaz, nada nuevo que decir cuando se habla de un personaje que de manera imprevista encuentra en el stand up comedy una razón para vivir. Pero la señora Maisel tiene un modo de desplegar su elocuencia que francamente hiela la sangre, el flujo de las venas se detiene para no interrumpir con su murmullo ninguno...