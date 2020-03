Los errores más cometidos

No voy a hablar del coronavirus, que, ya saben, deben escribirlo con minúscula, ni de COVID-19 o covid-19, las dos opciones ortográficas. Mejor voy a contarles cuáles son, según mis cálculos no científicos, los errores idiomáticos más comunes. Eso sí: tengo serias diferencias con el concepto “error”, porque el idioma es una realidad cultural que nace en la calle, no en los recintos de las academias.

1. “Yo le di un regalo a ellos”. Ya les hablé de este. La forma correcta es con “les”, en plural: “les” di a “ellos”. Por supuesto, si ese complemento (ellos, en este caso) es singular, pues deben elegir, ahora sí, “le”: “Yo le di un regalo a Pedro”, solamente a Pedro.

2. “Habían muchas personas en la calle”. Ya lo saben también, queridos lectores: “Había muchas personas en la calle”, en singular. Y así toda esta hermosa familia: hubo, ha habido, puede haber, ojalá haya... Si pueden reemplazar cualquiera de estos por “hay” (“Hay / Hubo / Había / Puede haber muchas personas”), no usen plural en este verbo (y en algunos que lo pueden acompañar: puede haber, debe haber, tiene que haber, y un par más que no recuerdo).

3. “Etc...”. Es una abreviatura y necesita un punto, y es obligatorio. No le pongan tres, jamás. “Trajeron lápices, cuadernos, tijeras, etc., para los estudiantes”.

4. “Mandé un Twitter”. No, Twitter es la plataforma, la aplicación. El mensaje se llama tuit. Así como el mensaje que mandamos por WhatsApp (con esa A mayúscula, mis amigos) se llama wasap. Sí, wasap. Incluso, la RAE la castellanizó guasap, pero sin la W se ve tan rara que pocos le comieron cuento a la pobre. Y el que maneja YouTube (T mayúscula), que sea youtubero, dice la RAE. A mí me suena muy feo (aunque la fealdad está en el ojo que mira y en el bolsillo) y seguiré diciendo yutúber (pero no me crean, no soy un académico, soy un simple escribano).

5. “Con base a” o “en base a”. Digan “con base en”, muchachos. Siempre: “Yo lo digo con base en la información que recibí”.

6. “Los temas a tratar en esta reunión”. “Normas” de este tipo pueden cambiar (o sea, las academias se rinden y dicen “bueno, si así lo dice la mayoría, es correcto”). El caso es que “a tratar”, “a pagar”, “a revisar” son construcciones que las academias hoy no aceptan para este uso (naturalmente, está bien en “voy a pagar la cuenta”). Solución: “Los temas por tratar”, “el valor por pagar” o “el valor que debe pagar”...