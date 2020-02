Los gemelos oscuros

La leyenda del doppelgänger o el doble dice que todos tenemos una réplica oscura deambulando por el mundo. Alguien exactamente igual a uno que vive a sus anchas haciendo el mal. Si acaso algún día nos cruzáramos con él, los resultados serían inenarrables. La nueva serie de HBO, The Outsider o El visitante, como la tradujeron en español, roza el tema del doble pero con una premisa más escalofriante que no describiré en detalle para no dañar la sorpresa, la tensión y la inquietante aprensión que nacen a medida que se avanza en los episodios y el crimen que detona la trama se va volviendo cada vez más inexplicable.

La serie empieza con el horrendo asesinato de un niño en un pequeño pueblo de Cherokee City, en el estado de Georgia. La comunidad es hermética, todos se conocen entre sí y cuando los testimonios señalan como responsable a un respetado maestro de escuela, hay una lapidación pública que empieza a horadar desde sus bases a la comunidad. Sin embargo, las pruebas contundentes de los detectives se contradicen con pruebas igual de contundentes de la defensa. ¿Cómo es posible que la misma persona pueda estar en dos lugares lejanos al mismo tiempo? Este es el inicio del misterio. ¿Se trata de un gemelo malvado o un clon? ¿Hay una conspiración enorme detrás del caso? ¿El maestro (interpretado por Jason Bateman) es inocente o es una genial mente siniestra? La historia de crimen se torna oscura, incomprensible y un aura sobrenatural se apodera de la anodina atmósfera que se había pintado desde el principio.

El visitante mantiene alto el listón que HBO ha fijado con series como True Detective, de hecho, es inevitable emparentarla con este título: detectives maltrechos que se enfrentan a un caso que supera cualquiera de sus talentos de sabueso, un mal nauseabundo que orbita sobre pacíficas familias, crímenes que parecen sacados de un catálogo de tormentos infernales, una presencia inquietante que vigila cada paso de los protagonistas.

Desde sus primeros episodios, esta serie ha llamado la atención de las audiencias y le auguro un éxito demoledor pues parece engendrada con el adn de las mejores historias de detectives, los episodios más retorcidos de Archivos X y una trama laberíntica al estilo de Dark.

Además, la cabeza del elenco es Ben Mendelsohn, quien interpreta al detective Ralph Anderson, un hombre sereno que oculta bajo una coraza el dolor de haber perdido a un hijo pequeño. El actor, conocido por sus papeles en Bloodline y la saga reciente de Star Wars, encarna a un hombre ruinoso que solo quiere saber la verdad de una historia incomprensible que lo llena de pavor.

Olvidaba mencionar que la serie es una adaptación de la novela de Stephen King, de modo que el horror creciente está garantizado y el aura de misterio se volverá cada vez más densa, como una niebla que oculta seres tan monstruosos que conjuran la muerte con solo mirarlos.